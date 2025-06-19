Депутаты: есть только два пола - мужской и женский 2 715

Политика
Дата публикации: 19.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Депутаты: есть только два пола - мужской и женский

В Сейме неожиданно поддержали передачу в комиссию проекта "гендерных" поправок в Конституцию.

С третьей попытки депутатам оппозиционной фракции Сейма "Латвия на первом месте" удалось добиться определенного успеха - парламентарии согласились передать на комиссию, то есть поддержали в нулевом чтении, предложение дополнить Конституцию отдельной статьей о том, что "государство признает только два пола — мужской и женский, и никоим образом не способствует распространению искусственно созданных полов».

"Против" голосовали только депутаты фракций "Новое Единство" и "Прогрессивные".

Вероятно, депутаты "смилостивились" к этой инициативе партии Шлесерса потому, что муниципальные выборы завершились и можно уже "не боятся" косвенно дать политические очки конкурентам.

#Сейм
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
