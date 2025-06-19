Событие преподносилось с помпой – впервые страна сядет за столь важный стол, за которым решаются международные дела всепланетного масштаба. Но всенародного ликования, как после победы хоккеистов, не получилось. Узок круг этих дипломатов, слишком далека от нас ООН. Латвийский МИД, конечно, может радоваться, но остальным до этого дела мало.

Все знают, что в Совете Безопасности заседают США, Россия, Франция, Великобритания и Китай. У них есть вес и право вето. О том, что имеется еще десять стран, заседающих в СБ временно, в течение двух лет, многие, вероятно, узнали тогда, когда в Риге объявили об исторической победе.

Вот сейчас в Совбезе временными членами являются среди прочих Словения и Греция. И что? Кто-то в мире просыпается утром с мыслью о величии Словении и Греции? В эти страны потекли инвестиции? Выросли средние зарплаты? США сняли с них торговые пошлины? Словения и Греция диктуют мировую повестку дня?

Увы, Латвия вошла в ооновскую элиту тогда, когда сама ООН переживает не лучшие времена. Как и в целом мировой порядок, оплотом которого она являлась. Большие страны уже не считают нужным оглядываться ни на ООН, ни на международные договоры, ни вообще ни на что. Что хотим, то и воротим. А что вы нам сделаете?

В этих условиях, наверное, было бы куда более прагматично направить усилия дипломатов не на уговоры африканских племен проголосовать за нас в ООН, а на создание региональных союзов и укрепление связей с соседями. Тех, которые помогли бы маленькой стране выстоять в предстоящих штормах переустройства глобального порядка. Эта буря в общем-то уже началась, а мы ходим по двору в панамке, как будто все еще светит солнце.