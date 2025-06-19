Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны 1 579

Политика
Дата публикации: 19.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
ФОТО: LETA

В Латвии наблюдается тенденция, когда представители различных отраслей пытаются привязать любой реализуемый в своей сфере проект к вопросам обороны или безопасности, чтобы получить государственное бюджетное финансирование, однако так это работать не будет, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью передаче Латвийского телевидения "Что происходит в Латвии?", пишет LETA.

Он напомнил, что на саммите НАТО в Гааге, который ожидается в районе праздника Лиго, планируется договориться об увеличении целевого показателя расходов на оборону в странах альянса до 5% от внутреннего валового продукта (ВВП). Из них 3,5% от ВВП, по его словам, явно должны быть выделены на прямые военные расходы, а насколько должны быть связаны с обороной оставшиеся 1,5% от ВВП — еще предстоит обсудить во время саммита.

Тем не менее, уже сейчас президент может с уверенностью утверждать: невозможно будет всё подряд связывать с безопасностью и обороной. Например, средства на реконструкцию Онкологического центра "придется искать в государственном бюджете, а не в оборонном", — сказал он.

Ринкевич добавил, что даже если сейчас какое-либо строение будет связано с оборонной инфраструктурой, оно не будет построено сразу, а только спустя какое-то время. По его словам, стремясь решить что-то в краткосрочной перспективе и пытаясь всё "притянуть к обороне", мы в долгосрочной перспективе обманем самих себя, и это может плохо закончиться.

"У нас реальный дефицит возможностей. Мы должны учиться на войне в Украине и максимально обеспечить наши вооруженные силы, и я действительно буду одним из тех (...), кто будет следить за тем, чтобы эти средства не были растрачены впустую", — пообещал глава государства.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
