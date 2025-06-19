Сегодня в парламенте снова будут бушевать нешуточные страсти: повестка дня последнего перед долгим отпуском пленарного заседания очень насыщенная и "предполагающая" горячие дискуссии.

Послание Латвии Гааге

Так, наверняка оживленная полемика ожидается по поводу проекта постановления Сейма, подготовленная комиссией по иностранным делам.

В этом документе предлагается от имени латвийского парламента призвать участников предстоящего саммита НАТО в Гааге 24 и 25 июня официально пригласить Украину присоединиться к Североатлантическому альянсу. Авторы проекта напоминают, что впервые о такой возможности для Украины было заявлено еще на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году.

В проекте постановления Сейма подчеркивается, что само приглашение присоединиться к НАТО еще не означает незамедлительный прием Украины в эту организацию коллективной безопасности. Но это станет ясным сигналом готовности блока НАТО включить в свои ряды Украину.

Защитить американских инвесторов

Это не единственный проект постановления Сейма, включенный в повестку дня пленарного заседания.

Так, депутаты Национального объединения подготовили проект с поручением министру финансов совместно с американской торговой палатой в Латвии подготовить поправки в налоговое законодательство, с тем чтобы "сбалансировать налоговую нагрузку" инвесторов - резидентов и нерезидентов.

Авторы проекта отмечают, что сегодняшнее законодательство крайне невыгодно в том числе для американских инвесторов, поскольку предполагают очень большие налоги и с дивидендов (подоходный налог с предприятия), и в рамках распределения прибыли.

Очевидно, что большинство депутатов примут проект постановления в поддержку вступления Украины в НАТО. Что же касается налоговой инициативы Нацобъединения, то ее наверняка передадут в комиссию Сейма по бюджету и финансам.

Есть только мужчина и женщина

А вот очередная попытка депутатов Сейма от "Латвия на первом месте" дополнить Конституцию, судя по всему, будет отклонена.

Спустя полгода депутаты этой оппозиционной фракции снова предлагают коллегам дополнить Сатверсме отдельной статьей о том, что государство признает только два пола — мужской и женский, и никоим образом не способствует распространению "искусственно созданных полов". Депутаты партии Шлесерса фактически скопировали текст одного из первых указов Трампа в президентской должности.

В свою очередь, депутаты другой оппозиционной фракции, Объединенного списка, будут пытаться получить от правящих четкий ответ на вопрос о том, действительно ли государству снова придется вкладывать бюджетные средства в airBaltic.

Последние высказывания представителей национальной авиакомпании можно трактовать по–разному. С одной стороны, авиакомпания не просит у государства субсидий, дотаций или вложения в акции — в случае вывода акций компании на биржу. Но с другой — говорит о важности сохранения в собственности государства хотя бы 25% плюс 1 акция, что позволит влиять на стратегические решения airBaltic. Из этого можно предположить, что за 25 процентов акций государству все–таки придется доплатить…

Еще один запрос Объединенного списка посвящен другому мега–проекту — Rail Baltica, управление которым продолжает доставлять головную боль правительству. Самая же главная проблема — это нехватка финансов на реализацию проекта.

Запрет покупать квартиру

На последнем перед летними каникулами заседании планируется уже окончательно принять специальный закон "Об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности". С момента вступления этого закона в силу граждане России и Республики Беларусь, юридические лица, владельцами (выгодополучателями) в которых являются граждане этих же стран, юридические лица, зарегистрированные опять–таки в этих странах, более не смогут приобретать в собственность на территории Латвии объекты недвижимости.

Право покупать квартиру, дом, землю, офис и т. п. потеряют и латвийские россияне и белорусы, то есть те, кто проживает в Латвии по виду на жительство (постоянному или временному). Возможность наследования, впрочем, сохраняется.

Перед длительными каникулами слуги народа успеют принять в третьем чтении поправки в жилищное законодательство. Поправки определяют порядок погашения коммунальных долгов при отчуждении собственности. То есть перед тем, как покупатель квартиры (дома) заключает договор о покупке объекта недвижимости, решается вопрос о том, кто именно погашает накопившиеся долги за коммунальные услуги, за обслуживание дома и накопительному фонду — или это делает предыдущий собственник, или потенциальный собственник.

Третья попытка уволить Силиню

Заседание обещает быть не только горячим, но и очень долгим, поскольку в повестке дня и уже третья по счету попытка депутатов "Латвии на первом месте" отправить премьера и, стало быть, все правительство в отставку — на сей раз уже по причине провала в организации подсчета голосов после муниципальных выборов.

Кстати, Сейм рассмотрит и депутатский запрос на эту же тему** плохой организации процесса проведения муниципальных выборов** — этот запрос подан депутатами Объединенного списка.

В повестку дня — видимо, сегодня утром — будут включены и два кадровых вопроса — о выражении доверия, то есть об утверждении депутата Сейма Раймонда Чударса министром умной администрации и регионального развития, а также о назначении председателем Центральной избирательной комиссии Мариса Звиедриса, который до сего дня руководил Рижской избирательной комиссии.

Замена министров и шефа Центризбиркома — это "кадровое" следствие скандала с подсчетом голосов на муниципальных выборах.

Итоги от Ринкевича

Примечательно, что, по традиции, последнее заседание Сейма откроет своим выступлением президент. Можно предположить, что основной акцент в своем выступлении глава государства сделает на усилиях парламента по укреплению безопасности страны.

Нельзя исключить, что он упомянет и недавний скандал с выдворением из зала заседания теперь уже бывшего депутата Сейма (он избран в Рижскую думу) Алексея Росликова.

Нельзя исключить, что, при необходимости, депутаты прервут свой отпуск и проведут внеочередное заседание Сейма. Новая же сессия парламента начнется в сентябре.