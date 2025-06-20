Сегодня в 10 часов начнется процедура избрания председателя Резекненской краевой думы, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

В Резекненском крае на этих муниципальных выборах победу одержал совместный список партий "Новое Единство", "Движение "За!"", Латгальской партии и Новой консервативной партии.

Лидера общего списка Гунтарса Скудру партнеры по коалиции выдвинули на пост председателя думы.

Скудра рассказал агентству ЛЕТА, что о работе в думской коалиции договорились совместный список партий "Новое Единство", "Движение "За!"", Латгальской партии и Новой консервативной партии, а также политики Союза зеленых и крестьян, партии "Для развития Латвии", Латвийского объединения регионов, Национального объединения, а также Латвийской зеленой партии. Коалиция будет иметь 12 из 15 депутатских мандатов.

Скудра сообщил, что планируется внести поправки в положение о самоуправлении, предусмотрев для председателя думы двух заместителей. Планируется, что эти посты займут депутаты Союза зеленых и крестьян и партии "Для развития Латвии".

Договоренность о предстоящих задачах - поддержке семей, общин, безопасности, образовании и социальной помощи - уже достигнута, добавил Скудра.

Как сообщалось, по результатам подсчета голосов на всех 33 избирательных участках края победивший совместный список, представленный прежним руководителем самоуправления Монвидсом Шварцем, который на этих выборах не баллотировался, получил 17,33% голосов избирателей, что обеспечило ему три места в думе.

Партия "Вместе для Латвии" набрала 15,17% голосов, Союз зеленых и крестьян - 12,1%, "Для развития Латвии" - 10,75%, Латвийское объединение регионов - 9,95%, Национальное объединение - 9,72%. Все эти партии получат в Резекненской краевой думе по два места.

Латвийская Зеленая партия набрала 7,75% голосов и получила в думе одно место. Один мандат будет также у партии "Латвия на первом месте", которая набрала 7,74% голосов.

Остальные партии на выборах в Резекненском крае не преодолели 5%-ного барьера