"Новое Единство" обещает в ближайшее время разрешить противоречия между СЗК и "Прогрессивными" по вопросу о двух гендерах.

Партия "Новое единство" планирует обсудить напряженность, возникшую между Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными" в ходе голосования в Сейме по поправкам к Конституции, которые предусматривают существование только двух полов.

Как заявил руководитель фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревицс, законопроект партии "Латвия на первом месте" - пустой популизм и шутовство. По его словам, если сами авторы законопроекта еще не определились с количеством полов в Латвии, то подобные инициативы - лишь признак желания привлечь к себе внимание в кампании перед выборами в следующий Сейм.

По его словам, Конституция - это святыня, которую нельзя использовать в популистских целях, поэтому фракция не поддерживает законопроект.

Юревицс также признал, что данное предложение касается поправок к Конституции, и напомнил, что коалиционное соглашение предусматривает, что по таким вопросам должен быть достигнут консенсус. В данном случае этот консенсус не был соблюден, что нарушает коалиционное соглашение.

Политик добавил, что подобные поправки не могут быть приняты в Сейме без большинства в две трети голосов, и, по его мнению, уже в первом чтении станет ясно, что такой поддержки не будет. Юревицс также отметил, что самоочевидные вещи не нужно прописывать в Конституции - их нужно просто уважать.

Также в пятницу премьер-министр Эвика Силиня в программе "Почему" заявила, что, по мнению партии, которую она представляет, поправки, разработанные ЛПМ, - это использование Конституции в популистских целях.

За поправки о двух гендерах голосовали все оппозиционные партии Сейма и коалиционный СЗК.