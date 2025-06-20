Исполнился ровно год с момента выборов нового Европарламента. Итоги первого года его деятельности в интервью газете "Сегодня" подвел депутат Европарламента от политической группы "Патриоты Европы" Вилис Криштопанс ("Латвия на первом месте").

— Буду традиционным: есть две новости — плохая и хорошая. Плохая новость состоит в том, что пока еще в парламенте этого созыва не удалось переломить политическую тенденцию всех последних лет: по–прежнему левые, красные и либералы составляют существенное большинство — это почти 500 депутатов! Это значит, что общий курс Европарламента и, стало быть, в значительной степени и всего Евросоюза изменить в целом не удалось.

Хорошая же новость в том, что уже в самом начале работы Европарламента нам, приверженцам консервативных ценностей, удалось создать третью по величине политическую группу — "Патриоты Европы", и я стал одним из ее учредителей. Это значит, что я исторически навсегда остался в числе первых учредителей новой европейской политической силы!

Да, мы постепенно "наращиваем мускулы", наше влияние растет, однако пока нам не удалось остановить губительный для Европы, для ее экономики зеленый курс. Причем продолжение этой "зеленой политики" не имеет никакого практического значения, поскольку США после прихода Трампа полностью отменили этот зеленый курс, а Китай и Индия вообще никогда и не признавали его. Совершенно очевидно, что 7 процентов населения Земли, то есть жители ЕС, при всем желании никак на климат повлиять не могут — и с зеленым курсом, и без него! Но мы понимаем, что на него выделены миллиарды, кто–то "сидит" на этих средствах и отказываться от этой политики не желает, хотя это резко снижает конкурентоспособность евросоюзовской экономики.

Конечно, мы будем делать все, чтобы с этого курса Евросоюз свернул. Также мы предали огласке данные о том, сколько предыдущий Европарламент истратил денег европейских налогоплательщиков на поддержку различных неправительственных организаций. Всю эту информацию мы обобщили и представили на суд общественности! На поддержку различных проектов общественных организаций в 27 странах–членах ЕС было истрачено за предыдущие пять лет почти 17 миллиардов евро, то есть сумма, равная годовому бюджету Латвии! Среди этих организаций, получавших гранты из Брюсселя, вы не найдете таких, которые поддерживают, защищают семейные, традиционные, если хотите, консервативные ценности. В приоритете были разные общества в поддержку сексуальных меньшинств. Кстати, за пять лет финансирование Европарламента на общую сумму в 30 миллионов евро получили и 269 негосударственных организаций Латвии. Иногда достаточно двум энергичным и находчивым людям организовать какое–то общество, правильно оформить документики, и пожалуйста — получай деньги из Брюсселя и выплачивай себе на эти деньги зарплату!

Нет, я не против поддержки Европарламентом неправительственных организаций, но распределение средств должно быть более прозрачным, заявленные проекты действительно должны быть значимыми для общества, и пора уже прекратить этот перекос в сторону левой идеологии!

Я вам больше скажу. С учетом демографической, экономической, миграционной ситуации — если нынешний лево–либеральный курс в Евросоюзе будет и дальше доминировать, то мы Европу потеряем, она перестанет быть христианской! Это не преувеличение, это констатация факта, исходя из тех тенденций, которые мы сейчас наблюдаем, особенно в странах Старого Света.

— Значит ли это, что в нынешнем парламенте никаких кардинальных изменений не ожидается?

— Я сохраняю оптимизм. Постепенно ситуация меняется. Вот даже сегодня, когда мы с вами беседуем, за отдельные резолюции, инициированные в том числе и нашей политической группой, уже проголосовали и отдельные депутаты самой большой группы ЕП — Народной партии. В результате резолюции прошли с небольшим перевесом — 310 против 300. То есть позитивная тенденция уже наметилась. Но реальность такова, что в большинстве стран ЕС у власти находятся левые и либеральные силы. Опять–таки радостная новость недавно пришла из Польши, где на президентских выборах победил сторонник консервативных ценностей.

— Чем, на ваш взгляд, закончится тарифная война США с Евросоюзом?

— Во–первых, Трамп неоднократно демонстрировал готовность к диалогу и поиску компромиссов. Причем не только с Евросоюзом, но и со второй экономикой мира — Китаем. Мы видим, что с Китаем уже удалось договориться. С Евросоюзом все будет дольше и сложнее, ведь ЕС, состоящий из 27 стран, где у каждой страны свои интересы и право вето, очень неповоротливый. Но для меня совершенно очевидно, что Евросоюз победить в этой "тарифной войне" с США не может. Максимум, что возможно — это добиться ничьей. То есть договориться о более–менее справедливых таможенных пошлинах. Евросоюз давно растерял свои конкурентные преимущества в экономике, его влияние и на мировые проблемы, на разрешение международных конфликтов ничтожно мало. Как справедливо заметил Трамп, США в общей сложности за время войны дали Украине 129 миллиардов, а та же Франция — 5 миллиардов, но при этом Макрон еще пытается диктовать какие–то условия Америке и выдвигать требования.

Публикацию финансирует политическая группа Европейского парламента Patriots for Europe.