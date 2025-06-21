Известно, сколько в прошлом году заработал глава Госканцелярии Кронбергс 5 1524

Дата публикации: 21.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Известно, сколько в прошлом году заработал глава Госканцелярии Кронбергс
ФОТО: LETA

Директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс в прошлом году получил в виде зарплаты 84 875 евро, свидетельствует его поданная декларация должностного лица за 2023 год, пишет ЛЕТА.

Кронбергс получил 55 119 евро, занимая должность государственного секретаря Министерства земледелия (МЗ), и 29 756 евро — как директор Государственной канцелярии.

На конец 2024 года в собственности Кронбергса находилась недвижимость в волости Олайне, а также автомобиль "BMW X5" 2014 года выпуска.

В прошлом году Кронбергс имел 1500 евро наличными, а его долговые обязательства составляли 6000 евро.

Также у Кронбергса были накопления в частных пенсионных фондах и страхование жизни.

Как сообщалось ранее, Кронбергс приступил к обязанностям директора Государственной канцелярии 12 августа 2024 года, а должность госсекретаря МЗ он занимал с конца 2021 года.

#декларация #госуправление
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
