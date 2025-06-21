Вейко Сполитис, политолог и приглашённый преподаватель кафедры политологии факультета социальных наук Латвийского университета, в передаче TV24 «Globuss» ответил на вопрос, может ли США пойти по пути России, пишет LA.LV .

«Если мы говорим, что США каким-то образом могут пойти по пути России — что, в действительности, почти немыслимо — то я бы скорее предложил подождать ещё три месяца, и тогда мы увидим, пойдёт ли Америка по пути южноамериканской "хунты" или всё-таки на промежуточных выборах в ноябре следующего года победят демократы и начнут очищать весь этот безумный хаос», — заявил политолог.

Ранее сообщалось о масштабных протестах в США против политики Трампа. Для подавления беспорядков в Лос-Анджелес были направлены 700 морских пехотинцев и ещё 2000 военнослужащих Национальной гвардии. Развёртывание столь активного военного персонала, как морская пехота, в городах США — крайне нетипичная мера.

Беспорядки в Лос-Анджелесе начались с протестов против иммиграционных служб, задержавших десятки нелегальных мигрантов и членов банд. Ситуация обострилась, когда Трамп направил в город Национальную гвардию и мобилизовал регулярные вооружённые силы, несмотря на протесты местных властей.

Тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против действий президента. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, резиновые пули и шумовые гранаты, пытаясь разогнать толпу.