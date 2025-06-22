Политолог: коалицию удерживает не ее сила, а отсутствие инициативы ее свергнуть 1 696

Политика
Дата публикации: 22.06.2025
LETA
Изображение к статье: Политолог: коалицию удерживает не ее сила, а отсутствие инициативы ее свергнуть

Коалицию удерживает не ее сила, а отсутствие инициативы по ее свержению, заявил агентству LETA политолог и директор агентства по связям с общественностью «Mediju tilts» Филипп Раевский.

Оценивая стабильность коалиции после ухода депутата Скайдриты Абрамы из фракции «Прогрессивные», Раевский отметил, что коалиции с таким небольшим запасом голосов очень трудно работать.

«Очень сложна работа и для такого правительства», – добавил он.

Политолог отметил, что для любого правительства участие парламента чрезвычайно важно, поскольку он принимает законы и решения. Необходимо контролировать большинство голосов, чтобы эти решения принимались.

Он сказал, что мы очень близки к правительству меньшинства, и есть целый ряд вопросов, по которым правительственная коалиция находится в меньшинстве, отметив, что вопрос заключается в том, есть ли у кого-то сильное желание свергнуть этот кабинет министров.

Раевский считает, что такого сильного желания на самом деле нет, и поэтому правительство держится.

Он также считает, что этому правительству будет сложно принять бюджет. «Я думаю, что с таким количеством голосов может быть очень сложно принять непопулярный бюджет, особенно в предвыборный период», — сказал политолог.

#Сейм #коалиция #правительство
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
