Художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис поделился в "Фейсбуке" своим мнением по поводу событий в ночь с субботы на воскресенье.
"Сегодня рано утром началась Третья мировая война.
И уже через полчаса закончилась.
Ракеты США сегодня утром уничтожили иранские подземные бункеры с атомным оружием.
Горестное событие для всех сторонников мусульманских и фанатиков/"прогрессивных" иного рода террористов. С тех пор, как себя помню, всю жизнь читались новости об очередных терактах, за которыми всегда и везде стоял Иран. Чтобы один раз это прекратить, крути как хочешь, нужен был такой типчик, как Трамп. Интеллигентные и импотентные западные политики до сих пор только способствовали росту числа жертв.
Остается надеяться, что однажды подобное просветление и решимость сойдут на него и в отношении российских убийц. Надежда остается".
В комментариях мало кто полностью согласен с автором поста, есть те, кто восхищается Трампом, но большинство настроено скорее скептически:
Именно из-за этого терроризм усилится. Никуда он не денется. В мире еще много мусульманских стран.
Да, это отличные новости. Российские пропагандисты в злобе грызут лед, видя свое будущее.
Как и с Хуссейном, никто не знал, но уничтожили... Просто дураками прикинулись... А может быть, все же иранская нефть во всем виновата... И в мире, кто делает это все, те и решили, а вовсе не Трамп.
Трамп, конечно, примеряет лавровый венок и тогу Цезаря, в то время как всю тяжелую работу проделал Израиль.
Ничто не закончилось. Ящик Пандоры открыт. В аду нет никого. Все черти выпущены на свободу.
Это была всего лишь увертюра...
А что это меняет для меня, совсем маленького человечка? Все равно завтра надо вставать и идти на работу, чтобы заработать средства к существованию и на коммунальные платежи. А если они там совсем пересрутся, неисключено, что придется брать винтовку в руки и идти защищать псевдодемократию - годы еще позволяют. Эти "большие" и их отпрыски ведь не пойдут, они лишь усугубляют эти конфликты.
