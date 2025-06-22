Художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис поделился в "Фейсбуке" своим мнением по поводу событий в ночь с субботы на воскресенье.

"Сегодня рано утром началась Третья мировая война.

И уже через полчаса закончилась.

Ракеты США сегодня утром уничтожили иранские подземные бункеры с атомным оружием.

Горестное событие для всех сторонников мусульманских и фанатиков/"прогрессивных" иного рода террористов. С тех пор, как себя помню, всю жизнь читались новости об очередных терактах, за которыми всегда и везде стоял Иран. Чтобы один раз это прекратить, крути как хочешь, нужен был такой типчик, как Трамп. Интеллигентные и импотентные западные политики до сих пор только способствовали росту числа жертв.

Остается надеяться, что однажды подобное просветление и решимость сойдут на него и в отношении российских убийц. Надежда остается".

В комментариях мало кто полностью согласен с автором поста, есть те, кто восхищается Трампом, но большинство настроено скорее скептически: