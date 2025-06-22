Итак, случилось то, о чем говорили давно: министр благосостояния Латвии Рейнис Узулниекс (Союз зеленых и крестьян) обозначил перспективы "гарантированной государством пенсии". Но при ближайшем рассмотрении перед нами — очередной фейк.

Кто не работает, тот не ест

Проблема, действительно, существует громадная. По данным на апрель 2025 года, между пенсионерами ЛР наблюдается значимая разница по присвоенным суммам: вместе с доплатами в возрасте 70–74 лет пенсионеры получают 664,33 евро в месяц, тогда как люди старше 85 — только 545,25 евро.

В материалах Минблага, однако, отмечено: "Привязка гарантированных пенсий к медиане доходов в будущем порождает риск, что гарантированные размеры все более будут приближаться к пенсии, рассчитанной из социальных выплат". Если перевести с чиновничьего языка на человеческий: когда государство будет платить в уровень получаемым по стране — люди совсем разболтаются и перестанут работать. Принципами пенсионной системы должны быть "финансовая долговременность", "социальная долговременность", а также "справедливость, доверие, мотивация".

Ну, примерно как в наши времена — когда значительная часть потенциальных пенсионеров в силу особенностей национальной медицины попросту не доживает до того, как им начнут выплачивать накопленный капитал. Это же так выгодно для социальной системы…

Сколько стоит

Организации пенсионеров, которые числятся в качестве "социальных партнеров" правительства, также выступают против того, чтобы выплачивать деньги тем, кто в 1990–2000–е годы работал в теневом секторе. Это объясняется и происхождением руководства данных структур — к примеру, Айя Барча, глава Федерации пенсионеров, 12 лет возглавляла в Сейме Комиссию по социальным и трудовым вопросам. Как говорят: что охраняю, то и имею.

Р. Узулниекс рассматривает варианты с 2026 года начать повышенные выплаты лицам, достигшим возраста 80 (или 85) лет. При 40–летнем стаже они увеличатся ни много ни мало на 20 евро 40 центов!

В масштабах государства это будет практически незаметной суммой — в зависимости от варианта 12,8 или 30,5 миллиона евро. В государстве при этом на оборонные нужды тратится уже в 2025 году 1,5 миллиарда евро.

Обращаться за социальной помощью

Пока же предлагается удовлетвориться прибавками от щедрот Минблага — в апреле сего года они составили 1,62 евро для пенсий, присвоенных с 1997 года (14% пенсионеров), и 2,43 евро для пенсий, присвоенных после (58%). Еще 28% пенсионеров получили свой статус после 2018 года, и доплаты им не полагаются.

"Если стаж сениора не достиг 20 лет, то нужно будет обходиться минимальной пенсией и обращаться за социальной помощью", — заявил ранее министр. Думается, это теперь будет классическим мемом местного значения — вроде как "денег нет, но вы держитесь".

Между тем даже по наивысшему сценарию повышения доплат пенсионерам, которые не обеспечиваются взносами последних в социальный бюджет, расходы государства к 2050 году составили бы максимально 697 миллионов евро, или 0,74% от валового внутреннего продукта. Это примерно в 7 раз меньше, чем уже скоро Латвия будет тратить на военные нужды. Так или иначе, все это еще предстоит утверждать Сейму…