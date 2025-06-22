Представим себе историю в духе классового общества, скажем, позапрошлого века. Некий бедняк поступил работником в богатое поместье. Со временем вырос с простого прислужника до мажордома.

И вот пишет он дальнему родственнику в деревню: тут у нас будет роскошный бал, приезжай, выпьем–закусим. А у дальнего–то и сарай сгорел, и хата, и сосед поколотил. Ну и прибыл он — впрочем, во дворец не пустили. Со двора вынесли — объедки.

Примерно так, по сути, выглядело принятие Сеймом Латвии на последнем пленарном заседании весенне–летней сессии решения "О приглашении Украины в НАТО".

Вспомнила бабушка первый поцелуй

Разумеется, документ возник не с кондачка: отношения Киева и Североатлантического альянса имеют богатую предысторию.

Председатель Комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце (Национальное объединение) в перечислении солидарности с Незалежной сослалась аж на "выводы саммита НАТО 2008 года в Бухаресте, где засвидетельствовали, что Украина станет государством–участником альянса". Да уж, Джордж–Буш младший прокукарекал — а там хоть и не рассветай…

В 2023 году на саммите альянса в Вильнюсе для Украины была снята необходимость Плана действий участника — как совокупности предварительных действий по приему. В 2024 году совещание глав Североатлантического альянса в Вашингтоне констатировало "необратимый путь в НАТО". Ну и сейчас, ожидая очередного слета высшего руководства в Гааге, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, по словам И. Мурниеце, "обратился и призвал политических лидеров высказать поддержку Украине".

В Комиссии Сейма по иностранным делам разработали проект документа, который внесли на общее рассмотрение депутатов. В нем в числе прочего указано, что Латвия, "учитывая борьбу Украины с российской агрессией, выражает уверенность в долгосрочном вкладе вступления Украины в НАТО в укрепление европейской и трансатлантической безопасности и стабильности".

"Желание Украины присоединиться к НАТО — это ее стратегический выбор, ориентированный на устойчивую безопасность и укрепление международного порядка в соответствии с геополитической ситуацией. Ни одно третье государство не имеет права запрещать Украине этот стратегический выбор".

"Стабильная Украина является условием долгосрочной безопасности в Европе и Латвии; выделяется потенциальный вклад интеграции Украины в НАТО в укрепление сдерживания и обороноспособности альянса. Украина — государство, которое активным противодействием агрессии способствует и безопасности других стран региона; государства альянса призываются активно продвигать процесс приглашения Украины и подчеркнуть его на саммите НАТО в Гааге в этом году".

2300 км по сражающейся стране

Такой путь с латвийской делегацией проделал по Украине Эдвардс Смилтенс ("Объединенный список"). Вот что его впечатлило:

— Это украинские флаги, которые размещены у могил очень молодых, перспективных и патриотически настроенных людей, это было повсеместно, через километры, в каждом городе, в каждом маленьком месте. А именно, что этих людей объединяет — они шли защищать свое государство и не только в силу защиты своих границ, но также и потому, что они видели выполнение своей мечты, что они смогу жить в совершенно другом мире — безопасном, принадлежащем Западу и западным ценностям, и это есть главный их движитель и мотиватор идти и сражаться с этой империей зла — Россией.

…Господин Смилтенс, конечно же, увидел то, что хотел. Хотя, маловероятно, что он не осведомлен о том, как сотрудники "территориальных центров комплектования" затаскивают мобилизованных украинцев в разъезжающие по стране микроавтобусы. Понятие "бусификации" давно стало мемом, призыв в ВСУ носит в подавляющем большинстве принудительный характер, а упомянутые ТЦК являются воплощением коррумпированности. Так что нарисованная латышским политиком крупными, яркими мазками картина ура–патриотизма выглядит крайне примитивной ложью.

"Членство Украины в НАТО на самом деле для НАТО нужно больше, чем самой Украине, поскольку Украина сейчас, безусловно, самая мощная армия в Европе, и Россия, используя все свои ресурсы, до сих пор не была способна вот уже более 1200 дней победить Украину", — заявил далее Э. Смилтенс.

Затем г–н Смилтенс предпочел порассуждать о будущих перспективах:

— Мы фактически продлеваем границу с Россией, границу НАТО с Россией, таким образом, Россия в долгосрочной перспективе будет вынуждена разместить свои вооруженные силы пропорционально вдоль всей границы, а не у государств Балтии. Я уже говорил о времени, когда эта война, надеюсь, закончится. Это означает, что и России придется диверсифицировать свои силы, и это таким образом ослабит их.

"Тогда учите русский язык"

Такую ужасную перспективу для свободолюбивых народов — "если не будете платить этот соответственный процент", нарисовала в своем выступлении Ирма Калниня ("Новое Единство"). Со ссылкой на The New York Times с родных берегов Гудзона, репатриантка заявила:

— Я вас прошу этим летом, осенью, все равно, когда, продолжать говорить об Украине и поддержке НАТО.

Поговорить, конечно, это всяко можно. Вообще, градус риторики повышается тем более, чем дальше от потенциального участия в войне тот или иной деятель. Вот 75–летней Калнине очень сподручно выступить с такой позиции:

— Мы не можем допустить, чтобы украинский вопрос ушел куда–то в сторону, нам надо продолжать, продолжать, продолжать говорить об Украине и НАТО, НАТО и Украине.

Но верно сказано: сколько ни говори "халва" — во рту слаще не станет.

"Это также оглупление наших избирателей"

Ложкой дегтя на фоне всего этого благолепия стало выступление ветерана национальной политики Александрса Кирштейнса:

— Если Зеленский говорит, что он хочет западных гарантий, то он хочет, видимо, общих гарантий безопасности США и европейских государств. И мы знаем, что, скажем, инвестиции США — хорошая гарантия, может быть, и китайские инвестиции, которые никто не будет бомбить и уничтожать на Украине. Но конкретно какие–то военные гарантии безопасности вместо НАТО я по крайней мере не знаю. И я был бы рад, если бы здесь каким–то образом это появилось. Рассказывать, что Украина в ближайшее время будет в НАТО — ну это и оглупление наших избирателей. Мы должны сказать честно, этого даже не будет в ближайшие 10 лет никоим образом. И почему? Потому что не только Соединенные Штаты имеют право вето, но и значительная часть стран Европейского союза в НАТО выступает против этого, и никогда за него не будет голосовать не только Венгрия, но и Словакия. ЕС обещал Украине миллион снарядов — а дал только 450 000, напомнил далее Кирштейнс. И раскрыл карты будущего:

— Главное условие мирного договора между Россией и Украиной… будет то, что Украины не будет в НАТО. То, что я когда–то говорил об Австрии, что она на вечные времена подписалась, что она будет нейтральным государством. Это то же самое, что мы сейчас видим в международной политике, что, скажем, Израиль напал на Иран, чтобы там никогда не было ядерного оружия, то есть это уже показывает, что Россия напала на Украину, чтобы там не было военных баз НАТО.

"Никто ведь не против Украины в НАТО, но не будем обманывать наших избирателей, она не будет в НАТО", — резюмировал Кирштейнс.

В итоге за резолюцию был 71 депутат Сейма, против и воздержавшихся не последовало. Если сравнивать с решениями февраля–марта 2022 года с их вотумом 90+ голосов в пользу Киева — то динамика более чем впечатляющая…