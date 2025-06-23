Кризис доверия к власти с годами не только не уменьшается, но обостряется и сейчас уже все привыкли, что ей не верит абсолютное большинство.

В повседневности это может не выглядеть проблемой, но общество в таком состоянии вряд ли долгосрочно устойчиво, поделился своими опасениями Арнис Кактиньш, директор центра исследования общественного мнения SKDS, в передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4, пишет LSM+.

Латвийцы в основном не очень довольны тем, в каком направлении движется страна, но это не значит, что они общий курс — то, что Латвия независимая, является частью Европы и др — считают неверным и жалеют о распаде СССР. «Ничего подобного. Просто они не очень-то довольны тем, что они видят вокруг. […] Вопрос скорее всего о каких-то маленьких нюансах, но не о большом векторе», — заверил Кактиньш.

Но, по его мнению, кое-что в стране действительно движется «не туда». А именно уровень доверия жителей к институтам власти. По его словам, еще 20 лет назад в академических кругах отмечали кризис доверия и признавали это проблемой.

«Но если смотреть, что мы получаем в опросах сегодня, то кажется, что

тогда показатели были несравненно лучше, чем сейчас. Хотя мы особенно [уже] не говорим о кризисе доверия,

потому что все привыкли: ну да, абсолютное большинство не верит основным институтам власти — Кабинету министров, правительству, Сейму, судебной системе. Мол, ну и что? Разве солнце не встало? Встало. Ну и пусть не доверяют. Все равно все идет, движется, выборы происходят, и так далее.

Но это подразумевает фундаментальную проблему.

Я лично считаю, что при таком раскладе государства, нации не могут быть устойчивыми. Но я вижу, что большинство don't care [не беспокоятся] об этих вопросах.

Так что да, если говорить о таких индикаторах, то лет там 25-20, 15 лет назад ситуация тоже была проблематичной, но она была лучше, гораздо лучше», — сказал социолог.

На вопрос, действительно ли вопрос доверия так уж важен, он ответил: «Я считаю, что это очень важно, это именно вопрос долговечности».

«Да, в течение последних 20 лет была довольно спокойная мировая ситуация — все постепенно, медленно движется. Но […] в истории всё время — там есть некие циклы — происходят кризисы. Границы передвигаются, империи распадаются, новые империи создаются, всё время идёт некий процесс, некое движение. […] Вот вопрос: когда будет следующий большой передел? Нынче из-за войны в Украине мы видим, что началось какое-то движение, появились некоторые кризисы. И вот в этом контексте:

а насколько мы внутренне сплочены? Насколько мы сами доверяем всему этому обществу — этой оболочке, в которой мы живём?

Это всё больше становится очень существенным вопросом», — заявил собеседник Латвийского радио 4.

Как писал LSM+, в проведенном по заказу Госканцелярии осенью 2024-го и опубликованном недавно опросе видно, что большинство латвийцев считают, что в стране глубокий кризис, они не доверяют ни правительству, ни Сейму, ни соседу (и даже людям, с которыми живут вместе не очень), но доверяют президенту и полиции.