«На выборах в Сейм голоса надо считать вручную!» - депутат 6 660

Политика
Дата публикации: 24.06.2025
BB.LV
Глава премьерской фракции в парламенте предлагает пока больше не экспериментировать.

Попытка "поручить" подсчет голосов на муниципальных выборах 7-го июня компьютерной системе закончилась полным провалом и двумя отставками. В отношении третьего должностного лица проводится служебное расследование.

А ведь уже через год с небольшим - выборы в Сейм. Неужели опять все повторится и система снова даст сбой? Может, тогда лучше обойтись без нее? Именно так считает и глава парламентской фракции "Новое Единство" Эдмундс Юревиц.

"Мое мнение: на выборах в Сейм голоса нужно считать вручную. Так это происходит и во Франции, и в Англии, и в Германии. Ничего страшного тут нет", - сказал политик в интервью ТВ-24.

Он напомнил, что еще за год до выборов, когда вносились изменения в Закон о выборах, во фракцию "Нового Единства" приглашалось руководство Центризбиркома, которое заверило депутатов, что система сбоя не даст...

