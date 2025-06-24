Во вторник и среду в Гааге (Нидерланды) состоится саммит НАТО, в котором латвийскую делегацию возглавит президент Эдгар Ринкевич, сообщает ЛЕТА со ссылкой на канцелярию президента.

Вместе с президентом в Гаагу отправятся министр обороны Андрис Спрудс (Прогрессивные), министр иностранных дел Байба Браже (Новое единство), командующий Национальными вооружёнными силами Каспар Пудан и другие члены латвийской делегации.

Как указывается на сайтах НАТО и саммита в Нидерландах, в центре внимания высокого уровня мероприятия будут оборона, трансатлантическое сотрудничество и поддержка Украины.

Среди утверждённых тем — укрепление сдерживания и обороны НАТО, справедливое распределение ресурсов между США и другими членами альянса, стратегия долгосрочной поддержки Украины, устойчивость общества к гибридным угрозам, сотрудничество с промышленностью и сектором технологических инноваций.

Хотя одной из тем саммита является баланс распределения ресурсов между США и союзниками, в официальных документах пока нет конкретной цели, например, 5% от ВВП. Политики США предлагают цель в 5%, из которых 3,5% ВВП — на стандартную оборону, а 1,5% — на инфраструктуру и кибербезопасность. Эта цель пока не подтверждена на сайте НАТО по поводу саммита в Гааге.

Как сообщили в Минобороны, во время рабочей поездки министр обороны Латвии посетит форум оборонной промышленности и примет участие в дискуссии на Общественном форуме НАТО. У Спрудса также запланированы двусторонние встречи с представителями союзных стран.

Министр иностранных дел Браже примет участие в официальном ужине Совета НАТО и Украины и в приёме министров иностранных дел и обороны, организованном их нидерландскими коллегами. Также она примет участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств.

Впервые в истории саммит НАТО проходит в Нидерландах. Ожидается участие более 45 высокопоставленных представителей — лидеров государств, министров обороны и иностранных дел. Саммит возглавит новый генсек НАТО Марк Рютте.

Как ранее сообщалось, перед саммитом союзники по НАТО договорились повысить целевой показатель оборонных расходов до как минимум 5% от ВВП, согласно информации агентства DPA.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Канаду и европейских союзников за недостаточные оборонные расходы и чрезмерную зависимость от США. Повышению оборонных расходов способствовали и опасения по поводу возможной атаки России на территорию НАТО.

Сейчас целевой показатель НАТО составляет минимум 2% от ВВП. В этом году впервые его достигли все 32 страны-члены, сообщил генсек НАТО.

Союзники стремились договориться до саммита, так как Испания в последний момент выступила против повышения цели. Премьер-министр Педро Санчес заявил, что новая цель к Испании применяться не будет — её вклад составит 2,1% от ВВП.

По информации источников, союзники планируют закрепить в итоговой декларации, что новую цель по оборонным расходам следует достичь к 2035 году.

Для многих стран НАТО эта цель станет серьёзным вызовом — даже с учётом длительного срока. Германия в 2024 году тратила на оборону около 2,1% ВВП, и, по словам канцлера Фридриха Мерца, каждый дополнительный процент потребует около 45 миллиардов евро.

Для таких стран, как США, Эстония, Латвия и Греция, которые уже тратят более 3% ВВП на оборону, достижение этой цели не станет серьёзной проблемой. Польша в прошлом году была лидером альянса, выделив на оборону 4,1% от ВВП.

Согласно данным НАТО, США недавно тратили на оборону около 3,4% от своего ВВП.

Трамп усилил давление на союзников, неоднократно угрожая не прибыть на саммит, если не будет достигнута договорённость по 5% цели. В свой первый президентский срок он также критиковал низкие оборонные расходы европейских союзников и даже угрожал выходом США из НАТО.