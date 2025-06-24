В связи с праздничными днями еженедельный коалиционный совет пройдет в среду, 25-го июня, перед заседанием правительства. Как ожидается, премьер обсудит с партнерами свою идею-фикс о замораживании в следующем году роста зарплат высших должностных лиц. По слухам, в итоге правящие решат пойти еще дальше и заморозить рост зарплат во всем госуправлении.

На этой неделе должен, наконец, заработать одобренный еще в начале июня механизм снижения цен на базовые продукты питания. Видимо, будет заслушана информация министра экономики о готовности запустить этот важный процесс.

Перед уходом на летние каникулы депутаты Сейма из комиссии по госуправлению и делам самоуправлений вышли с предложением... назначить главного политического ответственного по борьбе с бюрократией, то бишь главного бюрократа по искоренению бюрократии. В настоящий момент уже действуют четыре рабочих группы по уменьшению бюрократии. Видимо, маловато!

Партнеры наверняка обсудят и дальнейшие варианты сокращения госрасходов. Напомним, что, по словам премьера, из запланированных 150 миллионов удалось сократить пока лишь половину - 75 миллионов. Но министерства обещают до сентября придумать, какие еще расходы можно сократить.