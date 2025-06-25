Государство переплачивает миллионы — аудиторы бьют тревогу 1 886

Политика
Дата публикации: 25.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Государство переплачивает миллионы — аудиторы бьют тревогу

Реализация выданных, но пока не внедрённых рекомендаций Государственного контроля, а также других выявленных в ходе аудитов выводов и наблюдений могли бы положительно повлиять на государственный бюджет — речь идёт о суммах в размере до нескольких миллионов евро, сообщили в Государственном контроле агентству ЛЕТА.

Аудиторы направили соответствующее обобщение в Сейм, премьер-министру и министру финансов, включив в него как новые рекомендации и выводы, так и пересмотренные, но до сих пор актуальные предложения, поданные ещё осенью прошлого года.

"Объём потенциальной выгоды от внедрения этих предложений может варьироваться от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов евро", — отметил государственный контролёр Эдгар Корчагин.

В Государственном контроле подчёркивают, что важно не воспринимать рекомендации как простой список действий с дедлайнами, а понимать их как шаги, направленные на повышение благосостояния общества. Цель каждого предложенного действия — инициировать или обеспечить конкретные изменения и улучшения. Ожидается, что результат внедрения рекомендаций будет позитивным, ощутимым или чётко фиксируемым, подчеркнули в ведомстве.

Например, в аудите "О корректности подготовки отчёта Министерства климата и энергетики за 2024 год" установлено, что при изменении модели финансирования обязательных закупок электроэнергии расходы были перенесены с конечных потребителей на государственный бюджет. Для выполнения выплат предпринимателям публичный торговец электроэнергией ООО "Enerģijas publiskais tirgotājs" берёт займы у своей материнской компании АО "Latvenergo", а процентные расходы по этим займам покрываются из госбюджета.

Выплаты предпринимателям осуществляются ежемесячно, а финансирование из госбюджета поступает раз в квартал, что удлиняет срок займа и создаёт дополнительные финансовые издержки. В 2024 году на покрытие процентных расходов из государственного бюджета дополнительно было выделено 1,15 млн евро. Чтобы сократить такие расходы, Министерству климата и энергетики рекомендовано пересмотреть модель финансирования и внести необходимые изменения в нормативные акты.

Также Государственный контроль видит возможности оптимизации административных функций, например, в капитальных обществах Министерства культуры, где оно является единственным владельцем долей, а также во всех четырёх подведомственных Министерству благосостояния государственных центрах социального ухода — "Рига", "Латгале", "Земгале" и "Курземе", где выполняются идентичные функции.

Как уже сообщалось, до конца июня Министерство финансов планирует обобщить предложения и подготовить расчёты по дальнейшим шагам по сокращению расходов минимум на 150 млн евро в год, или на 450 млн евро за три года.

20 июня Минфин сообщил, что завершён первый этап переговоров с отраслевыми министерствами, в ходе которого была проведена оценка расходных программ. Министерство получило 200 предложений по снижению бюджетных расходов, пообещав их обобщить и провести подробный анализ.

Для обеспечения устойчивого финансирования стратегических приоритетов государства — обороны, общественной безопасности и демографии — с 2026 года реализуется целенаправленный и структурированный процесс пересмотра государственных расходов. Его цель — повысить эффективность использования общественных средств и одновременно укрепить долгосрочную устойчивость государства, пояснили в Министерстве финансов.

#госуправление #госконтроль
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
