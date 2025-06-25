Необходимую экономию в государственном управлении невозможно найти без слияния учреждений и централизации ресурсов, поэтому к этому вопросу следует отнестись очень серьезно, например, подумав о количестве контролирующих учреждений, заявила премьер-министр Эвика Силиня в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Премьер-министр напомнила, что до 30 июня от Министерства финансов ожидается как минимум обзор о том, как было проведено сокращение расходов.

"И это не отказ от какого-то ремонта, как это бывало обычно. На этот раз речь идет о базовых расходах, то есть о долгосрочных расходах. Это означает, что нам придется искать пути слияния учреждений и централизации административных ресурсов в целом, потому что без этого нельзя будет изыскать такую сумму в государственном управлении", - подчеркнула она.

По словам главы правительства, она хочет дать понять, что на этот раз все должны очень серьезно подойти к составлению своих бюджетов, думая не только об обороне, но и о других насущных приоритетах, включая демографические проблемы и образование.

"Это мера солидарности для всех. Идея состоит в том, чтобы еще больше консолидироваться, искать пути реорганизации министерств, структур и функционирования учреждений. Это также возможность для министров поговорить со своими служащими и понять, что им нужно работать по-другому", - сказала она.

Премьер-министр признала, что может возникнуть необходимость пересмотреть, нет ли дублирования функций между некоторыми контролирующими органами. По ее мнению, сегодня в Латвии существует множество таких органов.

Отвечая на вопрос, как контролируются эти задачи, премьер-министр сказала, что между министрами существует определенная конкуренция, и они присматривают друг за другом. "Не бывает так, что только один выдвигает предложения, а другие нет", - сказала она, отметив, что это хорошая ситуация.

Возможности экономии будут искаться и в переговорах с самоуправлениями.