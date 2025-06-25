Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага в прошлом году получила от профсоюза 44 221 евро, из которых 42 806 евро составила заработная плата, а остальная сумма указана как другие доходы, свидетельствует её декларация должностного лица, сообщает LETA.

В целом доходы Ванаги в прошлом году увеличились на 5642 евро и составили 54 903 евро.

683 евро Ванага получила в качестве вознаграждения от Латвийского университета, а 772 евро — от Совета по высшему образованию. Доходы от хозяйственной и коммерческой деятельности составили 6526 евро. Также она получила пособие в размере 2700 евро.

Её долговые обязательства за год уменьшились на 3225 евро. В конце прошлого года её долг составлял 40 633 евро.

Ванаге принадлежит автомобиль Toyota Avensis, а также квартира в Елгаве. Земельный участок и здания в Марупе находятся в совместной собственности.