Правительство чуть не сгубил... половой вопрос 2 1207

Дата публикации: 25.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Правительство чуть не сгубил... половой вопрос

Премьер лично пыталась померить партнеров по правящей коалиции. Вроде удалось. Но это не точно...

На последнем перед летними каникулами пленарном заседании парламента произошла мини-сенсация - неожиданно была поддержана в нулевом чтении, то есть передача в комиссию Сейма, проекта поправок в Конституцию, подготовленных оппозиционной фракцией "Латвия на первом месте". Поправки гласят, что в Латвии есть только два пола - мужской и женский и государство не поддерживает и не способствует появлению разных искусственных полов. Эту инициативу оппозиции поддержали и депутаты Союза зеленых и крестьян. Вопреки ожиданиям - мол, все равно впереди долгие каникулы, а там уже все забудется, - "прогрессивные" очень обиделись на "зеленых крестьян". "Прогрессивные" обвинили своих партнеров в грубейшем нарушении коалиционного договора - договор предусматривает, что конституционные предложения оппозиции правящие не поддерживают.

Насколько можно понять, выяснение отношений происходило на повышенных тонах. Сами "зеленые крестьяне" не считают, что нарушили коалиционные договоренности - они ведь только передали проект поправок для дальнейших дискуссий в комиссии Сейма...

В конфликт была вынуждена вмешаться премьер - она убедила партнеров, что вопрос поправок совершенно второстепенный, главное сейчас для правящих - принятие бюджета.

Вроде бы усилия Эвики Силини помогли погасить конфликт. Правда, "прогрессивные" дали понять, что у них тоже развязаны руки теперь и они могут внести свои поправки в Конституцию.

Так или иначе, но по мере приближения сеймовских выборов коалиционные партии будут все чаще заявлять о своих приоритетах и конфликты будут только нарастать. "Зеленые крестьяне" после не очень удачного выступления на муниципальных выборах горят желанием напомнить о себе и своей идеологии. Иначе так можно и следующие выборы - теперь уже в Сейм, - провалить.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
