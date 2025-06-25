Правительство «наведет порядок» с зарплатами руководителей госпредприятий 3 2434

Политика
Дата публикации: 25.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Правительство «наведет порядок» с зарплатами руководителей госпредприятий

Размер вознаграждения членов правления и совета будет зависеть от доходов предприятия, источников этого дохода и экспортных возможностей.

Сегодня на первом после праздников заседании Кабинета Министров планируется рассмотреть изменения в правительственные правила, регулирующие объем вознаграждения членов советов и правлений госпредприятий (обществ капитала, которые полностью принадлежат государству) и определяющие количество членов советов и правлений.

Впредь председатель совета не сможет получать более 30% от вознаграждения председателя правления. Зарплата членов правления не может быть больше 75% зарплаты председателя правления. Аналогичный потолок установлен и в отношении членов совета. Размеры зарплат руководителей госпредприятий будут зависеть от нескольких факторов: если, к примеру, госпредприятие является сугубо коммерческим, то есть само зарабатывает и не получает дотацию из казны, то и зарплаты членов правления и совета будут выше - исходя из зарплат на аналогичных должностях в частном секторе.

Все госпредприятия делятся на три категории: малые, средние и большие. Соответственно чем больше предприятие, тем больше могут быть советы и правления на этих предприятиях.

Правилами Кабмина будет определен и максимальный размер премий, а также порядок выплаты компенсаций в случае, если члена правления или совета отзывают с должности.

Предлагается установить, что компенсация не выплачивается, если член правления или совета на своей должности превысил полномочия, злоупотреблял своим служебным положением, не выполнил те или иные возложенные на него обязанности или иным образом утратил доверие акционеров...

Автор - Абик Элкин
