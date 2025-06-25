Ринкевич: Путин не сможет диктовать правила США и НАТО 9 1913

Политика
Дата публикации: 25.06.2025
LETA
Изображение к статье: Ринкевич: Путин не сможет диктовать правила США и НАТО
ФОТО: president.lv

Добившись мира силой, российский диктатор Владимир Путин не сможет диктовать условий ни США, ни НАТО, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, принимая участие в саммите НАТО в Гааге (Нидерланды).

Общаясь с журналистам перед встречей лидеров стран НАТО, Ринкевич обрадовался, что во время саммита будет принято важное решение в отношении расходов на оборону - цель по достижению 5% от внутреннего валового продукта (ВВП), которую поддерживает и Латвия.

Он упомянул, что Латвия тоже движется к этой цели, так как уже в следующем году государство планирует выделить на оборону 4% ВВП. Союзники признают, что Россия является угрозой, и речь идет не только о деньгах, но и о настоящих отношениях и потенциале союзников, подчеркнул президент Латвии.

На вопрос о соблюдении 5-й статьи договора НАТО Ринкевич ответил, что поддержка Соединенными Штатами альянса НАТО и понимание 5-й статьи ясны. Он сказал, что в контексте НАТО в отношении статьи 5 говорится о гибридной войне.

Президент Латвии подчеркнул: существуют традиционные риски, но есть и другие виды нападений, например, такие, которые сейчас переживает Латвия со стороны Беларуси, использующей миграцию как оружие, что является гибридной атакой.

Как сообщалось, в Гааге проходит саммит НАТО. По информации на веб-сайтах НАТО и саммита НАТО в Нидерландах, в центре внимания мероприятия высокого уровня - оборона, трансатлантическое сотрудничество и поддержка Украины.

#НАТО #саммит #Эдгар Ринкевич
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
