Необходимо обсуждать справедливость системы пенсий по выслуге лет по отношению к остальным работающим, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое единство") в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении, сообщает LETA.

Она подчеркнула, что от такой дискуссии нельзя уклоняться.

Премьер указала, что ответственные учреждения рассматривают возможности увеличения общего числа занятых в стране.

Силиня отметила, что, например, для получения профессии или переквалификации следует привлекать и пожилых людей. Также следует активнее вовлекать латвийцев, уехавших за границу, чтобы они могли вернуться.

Как сообщалось ранее, министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое единство") в начале мая заявил, что в этом году предложит повысить возраст выхода на пенсию по выслуге лет. Он пояснил, что возраст получения обычной пенсии в Латвии за последние годы был увеличен на пять лет — до 65 лет, тогда как возраст выхода на пенсию по выслуге лет не менялся.

Вопрос о реформе системы пенсий по выслуге лет поднимается политиками уже много лет, но никаких изменений принято не было, что в основном связано с активным сопротивлением работников соответствующих отраслей и предупреждениями о возможном массовом уходе сотрудников.