А завтра — новая Рижская дума! Чего ждать горожанам от новых отцов города

Политика
Дата публикации: 26.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: А завтра — новая Рижская дума! Чего ждать горожанам от новых отцов города

Заседание по избранию столичного мэра обещает быть очень долгим…

Как известно, вчера после многочасовых слушаний Рижский Административный окружной суд отклонил иски партий «Латвия на первом месте» и «Суверенная власть» по поводу результатов выборов в столичную думу. Это значит, что уже нет препятствий для созыва первого заседания новой Рижской думы. И такое заседание пройдет уже завтра! В повестке дня один вопрос — об избрании председателя Рижской думы.

Заседание начнется в 10.00, а когда закончится — неизвестно. Заседание вполне может затянуться, если оппозиция — что наверняка, - забросает кандидата в мэры Виестурса Клейнбергса («Прогрессивные») вопросами. Отметим, что заседание — до избрания нового мэра, - будет вести председатель Рижской избирательной комиссии.

Для избрания мэра необходимо, чтобы его кандидатуру поддержал хотя бы 31 депутат из 60. У новой коалиции в столичном самоуправлении будет аж 34 голоса. Поэтому нет сомнений, что Клейнбергс завтра получит ключи от города. 47-летний Клейнбергс был депутатом Рижской думы и прошлого созыва, до этого руководил благотворительной организацией саморитян, является профессиональным социальным работником - магистр по социальной работе.

Напомним: уже вскоре после выборов четыре партии объявили о создании новой правящей коалиции. В нее вошли - «Прогрессивные», Национальное объединение, «Новое Единство» и Объединенный список. Таким образом, победителя выборов — партию «Латвия на первом месте», - просто оставили в оппозиции. Там же, в оппозиции, будут работать — по крайней мере пока, - и еще две политических силы, преодолевшие пятипроцентный рубеж: «Суверенная власть-Младолатыши» и «Стабильности!».

Новая коалиция уже и договорилась о распределении руководящих должностей в новой столичной думе. Мэром станет лидер предвыборного списка партии «Прогрессивные» Виестурс Клейнбергс. Остальные три партнера получают портфели вице-мэров — Вилнис Кирсис (будет курировать вопросы образования, культуры, спорта и семейной политики), Эдвардс Ратниекс (вопросы безопасности, имущества, жилищной политики и вопросы окружающей среды) и Марис Спринджукс (развитие города и сотрудничество с самоуправлениями Рижского региона).

Напомним, что на последнем этапе нынешней Рижской думы было всего два вице-мэра.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
