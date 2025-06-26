Как известно, вчера после многочасовых слушаний Рижский Административный окружной суд отклонил иски партий «Латвия на первом месте» и «Суверенная власть» по поводу результатов выборов в столичную думу. Это значит, что уже нет препятствий для созыва первого заседания новой Рижской думы. И такое заседание пройдет уже завтра! В повестке дня один вопрос — об избрании председателя Рижской думы.

Заседание начнется в 10.00, а когда закончится — неизвестно. Заседание вполне может затянуться, если оппозиция — что наверняка, - забросает кандидата в мэры Виестурса Клейнбергса («Прогрессивные») вопросами. Отметим, что заседание — до избрания нового мэра, - будет вести председатель Рижской избирательной комиссии.

Для избрания мэра необходимо, чтобы его кандидатуру поддержал хотя бы 31 депутат из 60. У новой коалиции в столичном самоуправлении будет аж 34 голоса. Поэтому нет сомнений, что Клейнбергс завтра получит ключи от города. 47-летний Клейнбергс был депутатом Рижской думы и прошлого созыва, до этого руководил благотворительной организацией саморитян, является профессиональным социальным работником - магистр по социальной работе.

Напомним: уже вскоре после выборов четыре партии объявили о создании новой правящей коалиции. В нее вошли - «Прогрессивные», Национальное объединение, «Новое Единство» и Объединенный список. Таким образом, победителя выборов — партию «Латвия на первом месте», - просто оставили в оппозиции. Там же, в оппозиции, будут работать — по крайней мере пока, - и еще две политических силы, преодолевшие пятипроцентный рубеж: «Суверенная власть-Младолатыши» и «Стабильности!».

Новая коалиция уже и договорилась о распределении руководящих должностей в новой столичной думе. Мэром станет лидер предвыборного списка партии «Прогрессивные» Виестурс Клейнбергс. Остальные три партнера получают портфели вице-мэров — Вилнис Кирсис (будет курировать вопросы образования, культуры, спорта и семейной политики), Эдвардс Ратниекс (вопросы безопасности, имущества, жилищной политики и вопросы окружающей среды) и Марис Спринджукс (развитие города и сотрудничество с самоуправлениями Рижского региона).

Напомним, что на последнем этапе нынешней Рижской думы было всего два вице-мэра.