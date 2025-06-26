Больницы вместо ракет? Ринкевич критикует маскировку оборонных расходов 5 859

Дата публикации: 26.06.2025
ФОТО: Valsts kanceleja

Если НАТО превратит декларацию саммита в реальные военные возможности, ни Россия, ни другие государства не попытаются испытать альянс, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич на пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге, пишет ЛЕТА.

Отвечая на вопрос, может ли стремление НАТО увеличить расходы на оборону стать достаточно сильным сигналом для сдерживания России, президент Латвии подчеркнул, что ни длина декларации, которая в этом году составляет всего одну страницу, ни процентные показатели сами по себе никого не удержат.

Ринкевич отметил, что красиво сформулированные документы и разговоры об увеличении оборонных расходов до 5% от внутреннего валового продукта ничего не значат, если за ними не последуют реальные инвестиции. Важно, какие средства фактически будут выделены на развитие военных возможностей и какие конкретные вооружения, системы или оборудование будут приобретены в ближайшие годы — будь то системы противовоздушной обороны, вооружение или боеприпасы.

Президент Латвии подчеркнул, что у каждой страны есть установленные цели по развитию возможностей. Если государства-члены их выполнят и Россия увидит, что декларация воплотилась в реальные возможности — системы ПВО, бронетехника, стрелковое оружие, дальнобойная артиллерия — и в целом возможности НАТО значительно выросли, то ни Россия, ни какое-либо другое государство не решится испытывать альянс.

Он выразил обеспокоенность попытками самообмана. Президент отметил, что уже сейчас в Латвии звучат предложения включать в категорию оборонных расходов различные необоснованные позиции. Он подчеркнул, что ни одна декларация сама по себе никого не спасёт. Это хорошее начало, но важно не обманывать ни себя, ни общество, например, выдавая строительство корпуса больницы за оборонные расходы.

"В таком случае нас не спасут ни декларация саммита, ни собственные иллюзии. Если Россия и другие страны увидят, что у нас больше солдат, систем ПВО, достаточные запасы боеприпасов и хорошо обученные вооружённые силы, это, с точки зрения Латвии, сдержит Россию, и союзники будут готовы оказать поддержку", — сказал президент.

Он призвал сейчас не сосредотачиваться на декларациях, а на том, как за два-три года Латвия выполнит данные себе и союзникам обещания.

Как уже сообщалось, в Гааге во вторник и среду проходил саммит НАТО. Это был первый случай в истории альянса, когда саммит состоялся в Нидерландах. Саммит вёл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
