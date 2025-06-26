В городе курорте обошлось без политических сенсаций - сегодня большинство депутатов новоиспеченной думы проголосовали за избрание мэром Юрмалы опытнейшего Гатиса Труксниса, который в период с 2010-го по 2024-ый годы уже неоднократно руководил городом. "И на этих выборах юрмальчане поддержали курс, начатый Гатисом Трукснисом. Это курс на развитие города и главное - на рост благосостояния его жителей", - напомнил, выдвигая кандидатуру Г. Труксниса его ближайший соратник Роман Межецкий, который также вновь избран депутатом городского самоуправления. Он отметил, что Юрмале жителей не делят ни по национальности, ни по социальному статусу - все имеют право на поддержку.

Представители потенциальной оппозиции в лице четырех депутатов Национального объединения попытались создать конкуренцию фавориту на пост мэра Юрмалы - они выдвинули на должность столичного градоначальника 41-летнего предпринимателя, магистра управления Андриса Чуды. Но у него шансов не было и 9 голосами против 4 председателем Юрмальской думы избран 55-летний филолог и юрист по образованию Гатис Трукснис. С чем мы его и поздравляем. Вскоре думцам предстоит избрать и вице-мэров.

Отметим, что Юрмала является единственным городом Латвии, где число жителей растет.