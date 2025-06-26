Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Гатис возвращается. В Юрмале выбрали мэра 2 801

Политика
Дата публикации: 26.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Гатис возвращается. В Юрмале выбрали мэра
ФОТО: LETA

Трукснис после короткого перерыва в шестой раз стал председателем думы города-курорта.

В городе курорте обошлось без политических сенсаций - сегодня большинство депутатов новоиспеченной думы проголосовали за избрание мэром Юрмалы опытнейшего Гатиса Труксниса, который в период с 2010-го по 2024-ый годы уже неоднократно руководил городом. "И на этих выборах юрмальчане поддержали курс, начатый Гатисом Трукснисом. Это курс на развитие города и главное - на рост благосостояния его жителей", - напомнил, выдвигая кандидатуру Г. Труксниса его ближайший соратник Роман Межецкий, который также вновь избран депутатом городского самоуправления. Он отметил, что Юрмале жителей не делят ни по национальности, ни по социальному статусу - все имеют право на поддержку.

Представители потенциальной оппозиции в лице четырех депутатов Национального объединения попытались создать конкуренцию фавориту на пост мэра Юрмалы - они выдвинули на должность столичного градоначальника 41-летнего предпринимателя, магистра управления Андриса Чуды. Но у него шансов не было и 9 голосами против 4 председателем Юрмальской думы избран 55-летний филолог и юрист по образованию Гатис Трукснис. С чем мы его и поздравляем. Вскоре думцам предстоит избрать и вице-мэров.

Отметим, что Юрмала является единственным городом Латвии, где число жителей растет.

×
Читайте нас также:
#Юрмала
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
3
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео