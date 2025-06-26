В четверг председателем думы Краславского края переизбран прежний мэр Гунарс Упениекс (Союз зеленых и крестьян, СЗК).

За его кандидатуру проголосовали 12 депутатов, двое были против.

На пост председателя думы был выдвинут также Дмитрий Залбович (Новая консервативная партия, НКП). За него проголосовали двое депутатов, восемь были против, четверо - воздержались.

На прошедших муниципальных выборах в Краславском крае убедительную победу одержал СЗК, получивший семь мандатов. За СЗК проголосовали 41,42% избирателей.

На втором месте - список партии "Sarauj, Latgale!", который набрал 20,21% голосов и получил в думе три места. Общий список НКП и "Прогрессивных" набрал 11,9%, получив два мандата.

В думу прошли также "Объединенный список" - 8,23%, "Латвия на первом месте" - 7,91% и Латгальская партия - 5,01%. У этих партий в думе будет по одному депутату.