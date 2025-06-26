Придётся ли затянуть пояса ещё туже? Посол объяснил, что нас ждет после саммита НАТО 1 744

Дата публикации: 26.06.2025
Результаты саммита НАТО положительны для Латвии и дают чёткое направление для укрепления коллективной безопасности, отметил посол Латвии при НАТО Марис Риекстиньш в эфире передачи "900 секунд" на TV3.

Он подчеркнул, что краткая, декларация саммита из пяти пунктов подтверждает обязательство инвестировать в оборону больше, чем когда-либо ранее — 5% от ВВП к 2035 году. "Это фундаментальное соглашение, подтверждающее, что коллективная оборона остаётся в силе и не подвергается сомнению", — заявил Риекстиньш.

Для Латвии эти решения означают не только рост оборонных расходов, но и более интенсивное планирование и тесное сотрудничество с партнёрами по НАТО. Посол пояснил: "Балтийские страны уже действуют проактивно — мы на шаг впереди и призываем другие государства пересмотреть свои возможности для ускорения действий". У Латвии есть чётко разработанные планы по развитию оборонных способностей, которые согласуются с союзниками по НАТО и регулярно пересматриваются.

В декларации чётко указано, что Россия рассматривается как долгосрочная угроза безопасности всей трансатлантической зоны, а обязательство продолжать поддержку Украины — один из ключевых сигналов саммита.

"Это единая позиция всех 32 стран-членов НАТО — Россия является угрозой не только соседям, но и всем", — подчеркнул Риекстиньш.

Комментируя заявления бывшего президента США Дональда Трампа о том, что "надеемся, вооружение будет производиться в США", Риекстиньш указал — это не условие, а скорее понимание, что каждая страна хочет поддержать свою оборонную промышленность. В то же время в декларации выражено соглашение устранить барьеры в торговле оборонной продукцией, чтобы закупки были эффективнее и конкурентоспособнее.

"Нам важно, чтобы в условиях свободной конкуренции мы не платили вдвое больше за один и тот же продукт", — добавил он.

В целом посол охарактеризовал саммит как важный момент в развитии НАТО. "Это был достойный ответ на сомнения в единстве альянса. Этот саммит стал поворотным пунктом, чтобы альянс был готов противостоять современным угрозам", — заключил Риекстиньш.

#НАТО
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
