Заместитель государственного секретаря Министерства здравоохранения по финансовым вопросам Борис Книгин в прошлом году заработал 98 046 евро за работу в министерстве, свидетельствует его поданная декларация должностного лица за 2024 год, пишет ЛЕТА.

Для сравнения, в 2023 году на той же должности он получил 80 464 евро.

Доход от процентов в "SEB банке" составил 112 евро.

Помимо должности заместителя госсекретаря, Книгин в декларации указал, что в прошлом году исполнял также обязанности председателя комиссии Минздрава.

В его собственности на конец прошлого года была квартира в Риге, а в совместной собственности — земельный участок в Ропажском крае.

Также в собственности Книгина находился зарегистрированный в 2018 году легковой автомобиль "Toyota Corolla Verso" 2002 года выпуска.

У Книгина нет накоплений в частных пенсионных фондах, однако имеется страхование жизни с накопительным элементом.