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13-ый пришел... Краткий курс истории столичных мэров 1 756

Политика
Дата публикации: 27.06.2025
BB.LV
13-ый пришел... Краткий курс истории столичных мэров

Сможет ли Виестурс Клейнбергс удержаться в кресле председателя Рижской думы все следующие четыре года?

Избранный пару часов назад мэром Риги Виестурс Клейнбергс стал 13-ым по счету председателем столичной думы, начиная с 1990-го года.

Интересно, что в нынешнюю думу баллотировались три бывших мэра Риги - Андрис Аргалис, Олег Буров и Дайнис Турлайс. Никто из них в итоге не был избран. А вот на момент выборов действующий мэр Вилнис Кирсис в новую думу попал и вскоре получит пост вице-мэра.

Рекордсменом-долгожителем на мэрской должности является Нил Ушаков, руководивший столичным муниципалитетом с 2009-го по 2019-ый годы.

Первым же мэром Риги после восстановления независимости Латвии стал Андрис Тейкманис, который потом перешел на дипломатическую работу и до выхода на пенсию был главой президентской канцелярии Левитса.

Напомним, что в нынешнюю думу избран бывший вице-мэр Риги Сергей Долгополов.

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#рижская дума
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(1)
  • A
    Aleks
    27-го июня

    У меня есть Каталог еврейских фамилий Израиля.Страну основали латыши.Даже не обсуждается,😀😂

    2
    2

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