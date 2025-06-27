Барташевич снова стал мэром Резекне

В пятницу председателем Резекненской городской думы избран отстраненный министром умного управления и регионального развития председатель думы предыдущего созыва Александр Барташевич ("Вместе для Латвии").

За Барташевича проголосовали семь депутатов, а за второго кандидата - Эрика Тейрумниекса - пять. В заседании думы не участвовал Юрий Талалаев ("Вместе для Латвии").

После избрания Барташевич поблагодарил жителей Резекне за поддержку. Мэр подчеркнул, что не существует никаких препятствий для исполнения им обязанностей председателя думы.

Как сообщалось, в Резекненской думе по итогам муниципальных выборов представлено всего три списка.

Список партий "Вместе для Латвии" и "Латвия на первом месте", по которому баллотировался Барташевич, получил на выборах 50,55% голосов избирателей, что обеспечило ему восемь депутатских мандатов.

Три мандата досталось совместному списку Национального объединения, "Нового Единства" и "Для развития Латвии", за который проголосовали 17,6% избирателей.

Общий список Латвийской зеленой партии, Латвийского объединения регионов и Новой консервативной партии, за который проголосовали 11,91% граждан, получил два мандата.