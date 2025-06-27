«Мы за вами будем присматривать...» Новая Рижская дума выбирает мэра

Итак, сегодня на свое первое заседание собралась Рижская дума нового созыва. В повестке дня первого заседания - выборы мэра. Отметим: нельзя исключить, что если мэра выберут довольно быстро, то новоиспеченный столичный градоначальник прямо сегодня созовет еще одно - внеочередное, - заседание по выборам вице-мэров.

Никакой интриги по поводу того, кто станет председателем новой Рижской думы нет - единственным кандидатом на пост мэра является Виестурс Клейнбергс от партии "Прогрессивные". Всё уже было решено задолго до первого заседания и, видимо, поэтому те, кого оставили в оппозиции, предпочли сегодня... весьма умеренную риторику. В речах потенциалтных оппозиционеров было много пожеланий новому мэру и призывов определиться с приоритетами.

Так лидер победившей на выборах партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс призвал заняться экономическим развитием Риги, чтобы увеличить поступления в городскую казну. При этом он считает, что необходимо сократить количество работников самоуправления, то есть уменьшить административные расходы.

Инна Диери от объединения "Суверенная власть-Младолатыши" обратила внимание на то, что кандидат в мэры и поддерживающие его партии даже не посчитали нужным встретиться, вступить в диалог с потенциальной оппозицией. Однопартиец Диери Рудолфс Бреманис предупредил, что будет активно в социальных сетях рассказывать, как работает или не работает новое руководство города, как решает или не решает актуальные проблемы столицы. Он долго вещал с думской трибуны о том, что, к примеру, творится вокруг торгового центра "Ориго" и железнодорожного вокзала - эти места, по словам депутата, индийские гости превратили в публичные туалеты, справляя нужду, где придется. Р.Бреманис считает, что деньги, которые новые городские власти потратят на финансирование третьего поста вице-мэра, было бы умнее вложить в установку общественных туалетов.

"Мы за вами будем присматривать!" - пообещал правящим потенциальный представитель оппозиции Ринголдс Балодис ("Латвия на первом месте").

Дебаты в думе продолжаются уже больше часа. По их завершению начнется процедура голосования по кандидату на пост мэра. Сам кандидат Виестурс Клейнбергс пообещал, что он будет "мэром всех рижан".