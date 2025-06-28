«Вон отсюда!» – таких криков в Сейме не слышали давно. Так что завершившаяся на минувшей неделе весенняя сессия парламента уже вошла в историю. Она действительно запомнилась громким скандалом и главное – беспрецедентными в новейшей истории Латвии последствиями.

Напомним: за два дня до муниципальных выборов лидер фракции «Стабильности!» в Сейме Алексей Росликов (он же – кандидат в мэры Рижской думы от данной партии) с трибуны в порыве эмоций произнес несколько слов на русском, включая предвыборный слоган «Стабильности!» – «Нас больше...» После чего показал парламентариям-оппонентам не очень, мягко говоря, красивый жест.

За сказанное с трибуны – «уголовка»

Это вызвало шквал возмущения в зале заседаний, «виновник» торжества был удален из зала и уже спустя неделю – то есть после муниципальных выборов, когда Росликов потерял депутатский иммунитет (он распространяется только на депутатов Сейма, а не Рижской думы), произошло доселе невиданное: впервые в новейшей истории был начат уголовный процесс, в том числе за сказанное с трибуны парламента!

Росликов стал подозреваемым в уголовном преступлении по двум статьям – за поддержку России и за разжигание межнациональной розни.

В ответ на провокацию

Справедливости ради заметим, что А. Росликов устроил демарш не на пустом месте – а в ответ на провокационный проект, внесенный в парламент Национальным объединением. Проект Декларации Сейма преследовал совершенно ясную цель – устранение из публичного пространства, образно говоря, «остатков русской речи».

Поскольку русский язык уже почти полностью удален из образовательного процесса (по крайней мере, из формального образования), из государственных и муниципальных структур, из публичной информации, то Национальное объединение призывает русский язык устранить из общественной (публичной жизни), «особенно на уровне разговорной речи, распространения средств массовой информации...»

Национальное объединение хочет, чтобы Сейм поручил Кабинету министров в течение трех месяцев создать специальную комиссию, которая разработает соответствующие нормативные акты. Вероятно, Национальное объединение хочет запретить говорить на русском в публичном пространстве: на улице, в магазинах, медучреждениях, учреждениях культуры (видимо, Русской театр им. М. Чехова тоже окажется под угрозой закрытия), могут быть ограничены или запрещены средства массовой информации на русском и т.п.

Было очевидно, что парламентское большинство не станет принимать подобный документ – нет, не столько из-за любви к русскому языку, сколько из нежелания помогать Национальному объединению завоевывать политические очки накануне муниципальных выборов. Впрочем, Декларацию полностью не «завернули» – ее передали в комиссию по образованию, науке и культуре. Это значит, что ближе к сеймовским выборам документик сможет снова всплыть на поверхность и будет запущена очередная волна ненависти к родному для 37 процентов населения Латвии языку!

На русском нежелательно, но можно

Практически нет ни одной сессии парламента, на котором бы не пытались решать языковые вопросы.

Завершившаяся сессия не стала исключением – одобрены поправки в Закон о кредитных учреждениях, которые обязывают все информационные услуги клиентам банков предоставлять на латышском языке и, если банк в состоянии это обеспечить и клиенты этого хотят, на других официальных языках ЕС и официальных языках стран-кандидатов в ЕС.

Это означает, что на русском банки не обязаны предоставлять никакой информации и ни в какой форме – ни в письменной, ни в устной. Впрочем, данная поправка и не запрещает работникам банка говорить с клиентом на его языке, даже если это не язык ЕС или страны-кандидата в ЕС.

Запреты на въезд и на покупки

И в ходе этой сессии депутаты продолжали принимать законы «военного времени». А именно: уже вступил в силу закон, запрещающий целому ряду государственных должностных лиц, включая и депутатов Сейма, посещать Россию и Белоруссию. В случае нарушения этого запрета чиновник может быть уволен с работы.

Также принятые изменения в законы, запрещающие гражданам РФ и Республики Беларусь быть членами советов, правлений, выгодополучателями и руководящими работниками в предприятиях критической инфраструктуры. На последнем заседании весенней сессии принят и еще один специальный закон, который запрещает гражданам РФ и РБ, юридическим лицам, владельцами (выгодополучателями) в которых являются граждане этих же стран, юридическим лицам, зарегистрированным опять-таки в этих странах, приобретать в собственность на территории Латвии объекты недвижимости.

Право покупать квартиру, дом, землю, офис и т. п. потеряют и латвийские россияне и белорусы, то есть те, кто проживает в Латвии по виду на жительство (постоянному или временному). Возможность наследования, впрочем, сохраняется.

Эта сессия запомнилась и настойчивыми попытками оппозиционной фракции «Латвия на первом месте» отправить в отставку премьера, а стало быть, все правительство. Партия Шлесерса требовала увольнения Эвики Силини за неспособность добиться экономического роста в стране, за неумение управлять мега-проектом Rail Baltica, и разрешить кризис в airBaltic... Разумеется, сеймовское большинство отклонило эти демарши оппозиции.

Любопытно: в ходе этой сессии депутаты с подачи министров предъявили представителям одной бизнес-отрасли своего рода ультиматум! Да, депутаты заявили, что если торговцы не согласятся подписать с правительством меморандум о снижении цен на основные продукты питания, то тогда комиссия Сейма по народному хозяйству начнет рассматривать очень жесткие в отношении торговых сетей законодательные поправки. Эта угроза подействовала, и уже через несколько дней меморандум был подписан.

Инициативы Ринкевича застряли в Сейме

Весенняя сессия еще и «отметилась» тем, что впервые депутаты не стали горячо поддерживать законодательные инициативы президента! Прежде все предложения Эдгара Ринкевича парламентарии если и не встречали криками «ура», то по крайней мере весьма оперативно их или принимали, или включали в свой вариант законопроекта.

Но, как говорится, нашла коса на камень: инициатива президента о смягчении процедуры запуска референдума прочно легла на пыльную полку комиссии парламента, а предложение передать именно главе государство право выдвигать кандидатов в госконтролеры, омбудсмены и в президенты Банка Латвии и вовсе отвергли.

Точнее, подготовили «компромиссный» вариант: так, юридическая комиссия считает, что наряду с депутатами Сейма кандидатов в омбудсмены может выдвигать и президент. Вероятно, также парламентарии предложат поступить и в случае с выдвижением кандидатов на пост президента Банка Латвии и госконтролера: то есть и депутаты смогут кандидатов выдвигать, и глава государства.

То ли еще будет!

Итак, весенняя сессия завершилась. Значит ли это, что осенняя сессия будет более спокойной – с учетом, что муниципальные выборы уже позади? Рискнем предположить, что и осенью в Сейме будет очень горячо.

Во-первых, предстоит принять, пожалуй, самый сложный за последние годы проект бюджета страны, а во-вторых – уже через год с небольшим выборы в Сейм, и депутаты уже фактически этой осенью постепенно начнут свою предвыборную кампанию. Скучно не будет!