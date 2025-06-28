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Около 100 человек собрались в Риге на митинг Шлесерса 1 1034

Политика
Дата публикации: 28.06.2025
LETA
Около 100 человек собрались в Риге на митинг Шлесерса

Около ста человек собрались в субботу днем на площади у памятника Свободы на организованный партией "Латвия на первом месте" (ЛПМ) митинг о непризнании результатов выборов в самоуправления.

Люди пришли на мероприятие в красных кепках с надписью "Padari Rīgu atkal lielisku" ("Сделаем Ригу снова отличной").

Лидер партии, депутат Рижской думы Айнар Шлесерс выступил перед собравшимися с критикой сформированной в думе коалиции.

Он заявил, что необходимо объединить силы, а для консервативных ценностей, экономического роста и привлечения инвестиций в Латвию необходима новая "атмода".

Это может сделать только правительство профессионалов, а "эта "прогрессивная коалиция прайда" не в состоянии этого сделать", сказал Шлесерс.

По его словам, он сделает все, чтобы сменить власть в Латвии в следующем году.

Политик также обратился к аудитории на русском языке, сказав "Мы - один народ", после чего раздались аплодисменты.

По наблюдениям агентства ЛЕТА, за происходящим наблюдал со стороны, сидя на велосипеде, новоизбранный мэр Риги Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные"), который ранее вместе с членами своей партии принял участие в шествии Рижского прайда.

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#рижская дума #акции протеста #шлесерс
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(1)
  • М
    Михаил
    29-го июня

    "..за происходящим наблюдал со стороны, сидя на велосипеде, новоизбранный мэр Риги Виестурс Клейнбергс.." ха ха.. В стиле этих скользких, проходимцев, голубых и разного рода извращенцев, которые лезут в рижское самоуправление и органы власти. :)

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