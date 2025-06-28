В Латвии хотят ввести службу СГО в структурах МВД

В ближайшее время правительство может принять решение о введении Службы государственной обороны (СГО) в службах внутренних дел - Государственной полиции, Государственной пограничной охране (ГПО) и Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Идея введения СГО в Министерстве внутренних дел (МВД) не нова, еще в 2022 году в докладе правительству говорилось, что "для обеспечения устойчивости и готовности общества в кризисных/военных ситуациях, обеспечения непрерывного функционирования тыловых служб планируется создание четвертого типа службы СГО под руководством других министерств".

В последнем проекте доклада МВД указало, что введение военной службы СГО планируется для Государственной пограничной охраны и Госполиции, а введение альтернативной службы - для ГПСС.

Введение СГО приведет к увеличению кадрового потенциала органов внутренних дел, отмечают в МВД. Ожидается, что после окончания СГО около 20% сотрудников органов внутренних дел, прошедших СГО, захотят продолжить службу в данном учреждении, и этот результат будет значимым и важным для укрепления кадрового состава учреждений, отмечают в министерстве.

В докладе подчеркивается, что СГО и альтернативная служба в органах внутренних дел будут способствовать долгосрочному развитию этих учреждений, создавая подготовленный резерв, который может быть привлечен для выполнения задач, возложенных на МВД, в случае военной угрозы или различных катастроф.

В докладе говорится, что принятые в ГПО должны будут пройти адаптацию и базовую подготовку первого уровня, или основную солдатскую подготовку в подразделениях Национальных вооруженных сил (НВС) в целом в течение трех месяцев.

Базовая подготовка второго уровня - обучение военной специальности - будет проводиться в течение 1,5 месяцев в Государственном пограничном колледже и территориальном управлении ГПО. По окончании обучения военнослужащий продолжит СГО в течение шести месяцев в пограничных отделениях ГПО, участвуя в охране границы.

Что касается военной службы в полиции, то предполагается, что Госполиция обеспечит часть или восемь из 11 месяцев СГО в полицейских подразделениях. Служба будет включать 4,5 месяца теоретической подготовки и 3,5 месяца практической подготовки в Госполиции.

Планируется набирать на СГО до 320 человек в год.

Планируется, что практика продолжительностью 70 рабочих дней в соответствии с образовательной программой будет осуществляться в Рижском региональном управлении, Главном управлении полиции и в виде индивидуальных заданий в других территориальных управлениях, включая, например, укрепление потенциала полиции по обеспечению общественного порядка во время крупных общественных/публичных мероприятий.

В то же время предусматривается, что если призывник не может проходить военную службу СГО по своим религиозным или иным убеждениям либо если призывник подает заявление на альтернативную службу в ГПСС на добровольной основе, Министерство обороны согласует с Министерством внутренних дел альтернативную службу призывника в ГПСС.

Планируется, что на 11 месяцев альтернативной службы в ГПСС можно будет набирать до 100 человек в год, причем набор будет проводиться два раза в год, каждый раз до 50 человек.

Альтернативная служба будет проводиться в одном из подразделений ГПСС.

В настоящее время проект доклада МВД направлен в другие учреждения для согласования.