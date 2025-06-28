«В Риге создали коалицию прайда!» Шлесерс собрал митинг у памятника Свободы

Своеобразным завершением политического сезона стал митинг, организованный сегодня лидером "Латвия на первом месте" Айнаром Шлесерсом. Несколько сот человек собрались сегодня у памятника Свободы, чтобы еще раз выразить свой протест и по поводу подсчета голосов на выборах 7-го июня, и по поводу того, что победителя выборов в Рижскую думу - партию "Латвия на первом месте", - проигнорировали при создании коалиции.

"В результате к власти в Риге пришла коалиция прайда. Но избиратели - не дураки и уже через год, на выборах в Сейм, наверняка дадут справедливую оценку такой идеологически несовместимой коалиции", - выразил уверенность Айнарс Шлесерс. Он пообещал активно работать и в оппозиции, пытаясь продвинуть свои предвыборные инициативы - в частности, введение в Риге бесплатного общественного транспорта для всех.

"Латвия на первом месте" не остановится и сделает все, чтобы победить на выборах в Сейм и сменить нынешних правящих, которые ведут страну к катастрофе", - сказал А. Шлесерс.