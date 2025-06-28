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«В Риге создали коалицию прайда!» Шлесерс собрал митинг у памятника Свободы 4 1271

Политика
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
«В Риге создали коалицию прайда!» Шлесерс собрал митинг у памятника Свободы

Лидер партии "Латвия на первом месте" пообещал активно работать и в оппозиции.

Своеобразным завершением политического сезона стал митинг, организованный сегодня лидером "Латвия на первом месте" Айнаром Шлесерсом. Несколько сот человек собрались сегодня у памятника Свободы, чтобы еще раз выразить свой протест и по поводу подсчета голосов на выборах 7-го июня, и по поводу того, что победителя выборов в Рижскую думу - партию "Латвия на первом месте", - проигнорировали при создании коалиции.

"В результате к власти в Риге пришла коалиция прайда. Но избиратели - не дураки и уже через год, на выборах в Сейм, наверняка дадут справедливую оценку такой идеологически несовместимой коалиции", - выразил уверенность Айнарс Шлесерс. Он пообещал активно работать и в оппозиции, пытаясь продвинуть свои предвыборные инициативы - в частности, введение в Риге бесплатного общественного транспорта для всех.

"Латвия на первом месте" не остановится и сделает все, чтобы победить на выборах в Сейм и сменить нынешних правящих, которые ведут страну к катастрофе", - сказал А. Шлесерс.

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(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го июня

    Ну а что там насчёт отставки правительства, всё как обычно на стадии громогласных деклараций и пустого трёпа?

    12
    4
  • A
    Aleks
    28-го июня

    Чтобы там не говорили про Шлессерса,но он понимает,что страну построить может только совместно весь народ Латвии,а некоторым как раз нужно разобщение и раздробление-так проще воровать и убивать чужую страну. Их даже здравомылящие евреи не считают за евреев,а называют Сектой. И пока Секта рулит-мы будем катится в Ад,что уже показал Прайд и в нищету.

    33
    2
  • A
    Aleks
    28-го июня

    Чтобы там не говорили про Шлессерса,но уже одно то 😌

    6
    3
  • 28-го июня

    Шлесерс . Вперёд !

    17
    2
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