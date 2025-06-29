«Это выброшенные деньги!» Политолог призывает ликвидировать фонд...

Юргис Лиепниекс в социальной сети X призвал вернуться к идее ликвидации Фонда интеграции общества. "Этот фонд надо ликвидировать хотя бы потому, что уже истраченные сотни миллионов не привели ни к какой интеграции. Этот инструмент таким образом и с теми людьми просто не работает. Это выброшенные деньги и Латвия себе это не может позволить.

Вместо того, чтобы тратить деньги на интеграцию, нужно увеличить (а не уменьшить) финансирование детским художественным и музыкальным школам! Это важно и с точки зрения национального государства, и для культуры, демографии, и развития страны", - убежден политолог. Он напомнил, что вопросы культуры и интеграции сейчас находятся в руках министра культуры от партии "Прогрессивные".