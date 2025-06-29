Baltijas balss logotype

«Это выброшенные деньги!» Политолог призывает ликвидировать фонд... 3 1286

Политика
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
«Это выброшенные деньги!» Политолог призывает ликвидировать фонд...

Юргис Лиепниекс предлагает найти 25-ти миллионам другое применение.

Юргис Лиепниекс в социальной сети X призвал вернуться к идее ликвидации Фонда интеграции общества. "Этот фонд надо ликвидировать хотя бы потому, что уже истраченные сотни миллионов не привели ни к какой интеграции. Этот инструмент таким образом и с теми людьми просто не работает. Это выброшенные деньги и Латвия себе это не может позволить.

Вместо того, чтобы тратить деньги на интеграцию, нужно увеличить (а не уменьшить) финансирование детским художественным и музыкальным школам! Это важно и с точки зрения национального государства, и для культуры, демографии, и развития страны", - убежден политолог. Он напомнил, что вопросы культуры и интеграции сейчас находятся в руках министра культуры от партии "Прогрессивные".

Читайте нас также:
#интеграция
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
18
0
0
2
0
6

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го июня

    Следует так понимать, что вопросы негражданства в интересы этой партии не входят?

    3
    0
  • Д
    Дед
    29-го июня

    Тратить деньги должны представители интегрируемых, то есть партии нацменьшинств, и тогда, что то получилось. Когда тратят итегратили и националисты, они как раз и потратят на себя, а проще украдут.

    41
    1
  • A
    Aleks
    29-го июня

    Какая культура может быть при ,,Прогрессивных,,,притом ещё детская?! ,,Прогрессивных,,могут интересовать дети только в другом смысле,от которого от Прайда до детей полшага. Министра и мэра интересуют только дела в радужном свете и того они будут поддерживать.Это ж ясно ж как белый день. Их же колбаски даже тогда,когда мужчина с женщиной танцуют на Празднике песни и они б с удовольствием это запретили.

    51
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Министр подсчитал, сколько Латвия уже вложила в поддержку Украины
Министр подсчитал, сколько Латвия уже вложила в поддержку Украины
Распродажа народного добра? Минфин заговорил о приватизации электростанций и лесов Латвии
Распродажа народного добра? Минфин заговорил о приватизации электростанций и лесов Латвии Эксклюзив!
Министры оценили артистов: русским лицедеям добавили денег меньше, чем латышским
Новый Рижский театр. Эксклюзив!
Латвия не поддерживает предложение ЕК по сокращению парниковых газов на 90% к 2040 году
Латвия не поддерживает предложение ЕК по сокращению парниковых газов на 90% к 2040 году
«Политики уже давно потеряли власть». Кто же пришел им на смену?
«Политики уже давно потеряли власть». Кто же пришел им на смену? 599
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям 326
Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны? Эксклюзив!
Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны? 5 1398
Президент видит потенциал сотрудничества Латвии и Германии в оборонной сфере
Президент видит потенциал сотрудничества Латвии и Германии в оборонной сфере 211

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 17
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 17
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 58
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 51
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 89
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 98
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 17
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 17
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 58

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео