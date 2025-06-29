Им нужны деньги! Латвия резко повышает расходы на украинских беженцев

Правительство Латвии планирует выделить самоуправлениям дополнительно 11,8 млн евро на компенсацию расходов, понесенных при приеме военных беженцев из Украины, говорится в проекте правил Кабинета министров.

С учетом ранее выделенных 11,7 млн евро, в период с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года на эти цели будет выделено в общей сложности 23,5 млн евро.

Эти средства предназначены для компенсации самоуправлениям расходов на поддержку украинцев, включая размещение и питание, социальную поддержку и образовательные услуги.

Средства запланированы до ноября, так как фактические расходы на декабрь 2025 года будут известны только в январе следующего года.