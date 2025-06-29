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Им нужны деньги! Латвия резко повышает расходы на украинских беженцев 2 2414

Политика
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
Им нужны деньги! Латвия резко повышает расходы на украинских беженцев
ФОТО: LETA

Правительство Латвии планирует выделить самоуправлениям дополнительно 11,8 млн евро на компенсацию расходов, понесенных при приеме военных беженцев из Украины, говорится в проекте правил Кабинета министров.

С учетом ранее выделенных 11,7 млн евро, в период с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года на эти цели будет выделено в общей сложности 23,5 млн евро.

Эти средства предназначены для компенсации самоуправлениям расходов на поддержку украинцев, включая размещение и питание, социальную поддержку и образовательные услуги.

Средства запланированы до ноября, так как фактические расходы на декабрь 2025 года будут известны только в январе следующего года.

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#украинские беженцы
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(2)
  • A
    Aleks
    30-го июня

    Ещё одна афера,потому как все миллионы до украинцев не дойдут.Гланое-придумать тему ,а дальше дело техники и ловких манипуляций Наперсточники теперь уважаемые люди😂👽

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  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го июня

    Нет, чтобы немного облегчить жизнь своему народу, своим нищим латышским пенсионерам и инвалидам, Латвия намерена помогать хитрющим украинцам, прячущимся от защиты своей неньки-Украины за спинами латышей, которые ещё и кормит и поит и одевает - обувает, отнимая это от своих стариков.

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