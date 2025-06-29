Пока "простые" депутаты Сейма наслаждаются летним отпуском, представители правящей коалиции продолжают работать и в понедельник, 30-го июня, соберутся на очередное заседание. Как ожидается, партнеры обсудят ситуацию, которая сложилась в свете подготовленного министерством финансов проекта, запрещающего министерствам подавать запросы на получение дополнительных бюджетных средств. Запросы на дополнительные деньги вправе вносить только минобороны - с указанием на какие именно цели планируется эти деньги потратить.

Но ведь программа рестарта правительства от Эвики Силини предусматривает два главных приоритета - оборона (безопасность) и демография. Возникает вопрос: так что на увеличение всех видов пособий семьям с детьми денег в следующем году не будет?! Партнеры ожидают разъяснений от премьера и главы минфина.

Также в центре внимания правящих будет возможная дальнейшая оптимизация расходов - в том числе и за счет слияния департаментов, управлений, служб и других структур в министерствах.

Можно предположить, что политики обменяются мнениями и по поводу того, как реализуется на практике меморандум о снижении цен на базовые продукты питания. На этой неделе впервые торговые сети начали выполнять то, что зафиксировано в меморандуме.