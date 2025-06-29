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Не 8 марта! Названа городская дума, в которую не избрано ни одной женщины 4 602

Политика
Дата публикации: 29.06.2025
LETA
Не 8 марта! Названа городская дума, в которую не избрано ни одной женщины

По данным Центральной избирательной комиссии, на последних муниципальных выборах Лиепайская городская дума стала единственной, в которую не было избрано ни одной женщины.

Всего в Лиепайскую думу было избрано 15 депутатов, в выборах участвовали 134 кандидата, в том числе 53 женщины и 81 мужчина.

Доля избранных женщин не очень высока в самоуправлении Марупе, где из 19 депутатов только одна женщина, или 5,3 %. Всего в Марупскую думу баллотировались 137 человек, из них 39 или 28,5 % - женщины и 98 или 71,5 % - мужчины.

В Вентспилсскую думу была избрана только одна женщина, но поскольку общее число депутатов в думе - 13, это составляет 7,7 %. Всего в Вентспилсскую городскую думу было выдвинуто 93 кандидата, из них 33 или 35,5 % - женщины и 60 или 64,5 % - мужчины.

Наибольшая доля женщин-кандидатов - 53,3 % - была избрана в Даугавпилсскую городскую думу и Валкскую краевую думу. В обеих этих думах восемь из 15 кандидатов являются женщинами.

В Даугавпилсскую городскую думу из 156 кандидатов 61 или 39,1 % были женщины, а 95 или 60,9 % - мужчины. В Валкскую краевую думу баллотировались 32 женщины и 33 мужчины.

По данным ЦИК, из 5924 кандидатов 2293 или 38,7% были женщинами, а 3631 или 61,3% - мужчинами. Из 731 депутата, избранного во все думы, 210 или 28,7% составляют женщины и 521 или 71,3% - мужчины.

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#выборы #женщины
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(4)
  • DD
    Diavolo Diavolo
    30-го июня

    Уж лучше пусть ни одной,чем такие слабоумные как например Бербок, Урсула,Кака Каллас ну и т.д

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  • БТ
    Бесс Толковый
    29-го июня

    Значит геи Лиепаи полностью захватили власть! Бегите женщины!

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  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го июня

    Зато в Рижскую думу избрана Ланга, национальная гордость латышского народа, являющаяся полукровкой с белорусскими корнями. Её мать Светлана, была родом из белорусского города Борисова, рядом с Минском.

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  • A
    Aleks
    29-го июня

    Сейчас должны раздасться вопли из Брюсселя,что это дискриминация по половому признаку😂

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