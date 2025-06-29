Гей-парад прошел весело и задорно - министр культуры Агнесе Лаце пришла держала радужный транспарант и вместе с европейскими ценностями демонстировала широкую улыбку. Рядом с ней гордо шествовал новый рижский мэр Виестурс Клейнбергс. Однопартийцы обнимались, махали радужными флажками и выглядели счастливыми. На одном из двух выложенных "прогрессивными" ролике особый акцент сделан на плакате с надписью "Шлесерс, закрой рот!" ("Slesers, airver muti!") Также партия "Прогрессивные" раздавала всем желающим собственные радужные флажки.

Прайд, похоже, становится новым культурным праздником Латвии - он все глубже входит в широкие семейные круги, как это уже произошло в развитых западных странах. Так, все больше людей приходят семьями и на рижский прайд: в этот раз было довольно много детей, включая совсем маленьких, которых родители везли в коляске, и собак с радужными шапочками, шариками и ошейниками. По всей видимости, в следующем году прайд будет еще более масштабным и красочным.