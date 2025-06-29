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«Шлесерс закрой рот!» Партия министра культуры и мэра Риги похвасталась ЛГБТ-прайдом 6 2187

Политика
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
скриншот

скриншот

Партия "Прогрессивные" - в которой состоят министр культуры Латвии и новый мэр Риги выложила в своем "тиктоке" ролики с рижского гей-прайда.

Гей-парад прошел весело и задорно - министр культуры Агнесе Лаце пришла держала радужный транспарант и вместе с европейскими ценностями демонстировала широкую улыбку. Рядом с ней гордо шествовал новый рижский мэр Виестурс Клейнбергс. Однопартийцы обнимались, махали радужными флажками и выглядели счастливыми. На одном из двух выложенных "прогрессивными" ролике особый акцент сделан на плакате с надписью "Шлесерс, закрой рот!" ("Slesers, airver muti!") Также партия "Прогрессивные" раздавала всем желающим собственные радужные флажки.

@progresivie 🇱🇻🏳️‍🌈🏳️‍⚧️Mēs visi esam Latvija! Par brīvību un līdztiesību — Rīga Pride gajienā. #fyp #latvija #riga #pride #lgbtqia #lgbt🏳️‍🌈 #rīga #latvia @Riga Queer Choir | Safe Space @lgbtriga ♬ I'm Coming Out - Diana Ross

Прайд, похоже, становится новым культурным праздником Латвии - он все глубже входит в широкие семейные круги, как это уже произошло в развитых западных странах. Так, все больше людей приходят семьями и на рижский прайд: в этот раз было довольно много детей, включая совсем маленьких, которых родители везли в коляске, и собак с радужными шапочками, шариками и ошейниками. По всей видимости, в следующем году прайд будет еще более масштабным и красочным.

@progresivie 🏳️‍🌈🇱🇻 Latvijai ir jābūt valstij, kurā ikviens var brīvi mīlēt, dzīvot patiesi un baudīt vienlīdzīgas tiesības saskaņā ar likumu. Progresīvie Riga Pride gājienā! #fyp #latvija #riga #pride #lgbtqia ♬ original sound - lex ౨ৎ
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(6)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    30-го июня

    Причём в Европе это всё сходит на нет, спонсоры уходят, размах уменьшается. А в нашем захолустье всё по-прежнему.

    8
    2
  • 30-го июня

    размножаться вы как будете? индусами и пакистанцами? стоит ждать что лет через 5-10 у нас все министры будут Абу Мери ? вперёд и с песней

    33
    3
  • A
    Aleks
    30-го июня

    Как говорят в таких случаях-,Ноу коммент, И ждём выборов в Сейм .По другому эту перхоть не убрать с тел Риги и всей Латвии Силовые ж структуры все подконтрольны,включая армию Не зря ж здесь контингент Канады находится Учатся люди после событий 1973 года в Аргентине

    30
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    30-го июня

    Прекрасно! Надеюсь что все члены партии "Прогрессивные" и особенно их будущие дети( уверен что гай-парад -- это только прикрытие и пиар) в будущем будут или педерастами, или лесбиянками, а лучше чтобы и теми и другими сразу. И это будут ЗДОРОВО И РАДУЖНО!

    52
    2
  • М
    Михаил
    30-го июня

    вероятно, существенная часть этих участников парада просто глупые, молодые идиоты, которым хочется как выглядеть как-то необычно, особо "прогрессивными", "как в Европе", поэтому приходят даже с детьми. Реальные педики, конечно присутствуют, их нужно отделять и лечить принудительно, в закрытых учреждениях. В целом, это конечно позор Латвии и Рижской думы во главе с мэром клейнбергом..

    74
    6
  • VS
    Vad Sorry
    30-го июня

    Вообще беспредел:))) даже смешно, насколько всё опущены, и какие ценности сейчас, понятно почему население уменьшается? Берите флажок готовьте попку

    77
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