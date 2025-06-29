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Партия "Прогрессивные" - в которой состоят министр культуры Латвии и новый мэр Риги выложила в своем "тиктоке" ролики с рижского гей-прайда.
Гей-парад прошел весело и задорно - министр культуры Агнесе Лаце пришла держала радужный транспарант и вместе с европейскими ценностями демонстировала широкую улыбку. Рядом с ней гордо шествовал новый рижский мэр Виестурс Клейнбергс. Однопартийцы обнимались, махали радужными флажками и выглядели счастливыми. На одном из двух выложенных "прогрессивными" ролике особый акцент сделан на плакате с надписью "Шлесерс, закрой рот!" ("Slesers, airver muti!") Также партия "Прогрессивные" раздавала всем желающим собственные радужные флажки.
@progresivie 🇱🇻🏳️🌈🏳️⚧️Mēs visi esam Latvija! Par brīvību un līdztiesību — Rīga Pride gajienā. #fyp #latvija #riga #pride #lgbtqia #lgbt🏳️🌈 #rīga #latvia @Riga Queer Choir | Safe Space @lgbtriga ♬ I'm Coming Out - Diana Ross
Прайд, похоже, становится новым культурным праздником Латвии - он все глубже входит в широкие семейные круги, как это уже произошло в развитых западных странах. Так, все больше людей приходят семьями и на рижский прайд: в этот раз было довольно много детей, включая совсем маленьких, которых родители везли в коляске, и собак с радужными шапочками, шариками и ошейниками. По всей видимости, в следующем году прайд будет еще более масштабным и красочным.
@progresivie 🏳️🌈🇱🇻 Latvijai ir jābūt valstij, kurā ikviens var brīvi mīlēt, dzīvot patiesi un baudīt vienlīdzīgas tiesības saskaņā ar likumu. Progresīvie Riga Pride gājienā! #fyp #latvija #riga #pride #lgbtqia ♬ original sound - lex ౨ৎ
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