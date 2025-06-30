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Финансы поют романсы: дефицит бюджета приближается к полумиллиарду евро 1 604

Политика
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Финансы поют романсы: дефицит бюджета приближается к полумиллиарду евро

Расходы значительно превышают доходы.

По данным Госкассы, за пять месяцев 2025 года в консолидированном сводном бюджете был дефицит в размере 419,8 млн евро, тогда как в конце мая прошлого года был профицит 253,2 млн евро. На дефицит в общем бюджете влияет дефицит в государственном основном бюджете, в то время как в государственном специальном бюджете и бюджете самоуправлений пять месяцев заключены с излишком. Если год назад доходы общего бюджета росли быстрее расходов, то в январе-мае этого года доходы остались на уровне прошлого года, тогда как расходы, увеличившись на 672,6 млн евро или 9,7%, достигли 7,6 млрд евро.

Расходы общего бюджета за пять месяцев этого года растут за счет масштабных инвестиций евросоюзовского фонда оздоровления экономики. На проекты фонда оздоровления произведены выплаты на сумму 289,2 млн евро и фондов политики кохезии - 230,7 млн евро, что на 232,5 млн евро и 170,9 млн евро в соответствующих фондах больше, чем в прошлом году. Расходы RailBaltica за пять месяцев 2025 года в основном бюджете страны достигли 85,8 млн евро, что на 44 млн евро больше по сравнению с пятью месяцами годом ранее.

Расходы общего бюджета на субсидии и дотации за пять месяцев этого года составили 1,7 млрд евро, что на 147,7 млн евро или 9,2% больше, чем за январь-май годом ранее. Из них расходы основного государственного бюджета на реализацию проектов, софинансируемых Европейским союзом (ЕС), за пять месяцев 2025 года были на 149,2 млн евро больше, чем в прошлом году, в том числе на программы поддержки повышения энергоэффективности многоквартирных домов и предпринимательства, проекты развития системы передачи электроэнергии, создание индустриальных парков в регионах, а также модернизацию инфраструктуры служб здравоохранения и спасения.

Кроме того, на капитальные расходы общего бюджета повлияла более интенсивная реализация проектов, софинансируемых ЕС, которая за пять месяцев 2025 года выросла на 99,3 млн евро или на 21,1% по сравнению с январем-маем прошлого года.

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#бюджет
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(1)
  • Лк
    Летучий корабль
    30-го июня

    Не забудьте "усилить" демографию, поднять налоги и цены, выставить отсюда молодняк за границу за нормальной зарплатой.

    Самое главное забыл: огурцы должны быть правильного, европейского, размера. И нашим рыбакам дайте 1/50 часть от вылова.

    И почему же растёт "теневая экономика"? Срочно нужно ещё тридцать подкомиссий, чтобы разобраться в вопросе. Желательно из родственников и хуторских друзей.

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