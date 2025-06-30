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Коалиция пообещала заморозить себе зарплаты. Такое возможно? 4 543

Политика
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Коалиция пообещала заморозить себе зарплаты. Такое возможно?
ФОТО: LETA

Коалиция пообещала работать над заморозкой зарплат выборных должностных лиц, министров и финансирования партий.

Коалиция готова работать над вопросом о замораживании зарплат выборных государственных должностных лиц и министров, а также финансирования партий, заявила журналистам в понедельник после заседания коалиционных партий премьер-министр Эвика Силиня.

Она отметила, что то же самое потребуется от министерств, в том числе необходим пересмотр зарплаты в таких капитальных обществах, как, например, "Дирекция безопасности дорожного движения" (ДБДД).

"Действительно ли обоснованы такие вознаграждения в этом обществе капитала [..] ? С кем они конкурируют на рынке? Возможно, они не конкурируют, и можно оптимизировать использование административных ресурсов такими учреждениями?" - отметила Силиня.

Как сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня призвала коалицию принять решение о замораживании зарплат министрам и другим высшим должностным лицам страны.

В передаче Латвийского телевидения "Сегодняшний вопрос" премьер пояснила, что сейчас, когда происходит пересмотр финансирования в госуправлении, нужно сделать политический жест, начав с себя. На вопрос, не запоздал ли ее призыв, поскольку оппозиция призывала сделать такой шаг еще год назад, Силиня ответила, что в прошлом году были другие сбережения, а теперь нужно "идти дальше". "В прошлом году мы заморозили финансирование партий. Я думаю, мы продолжим и в этом году искать новые решения", - пообещала глава правительства.

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#зарплата
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(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го июля

    Да, вполне можно и в бизнес идти, связей до жопы, денег то подкопили маманигарюй. Можно и рискнуть СИЛЬНО И МОЩНО!

    1
    0
  • 30-го июня

    слушайте вы их, это стёб у них такой над народом

    15
    1
  • Д
    Дед
    30-го июня

    А если ополовинить, они все подадут в отставку или уволятся и пойдут в бизнес?

    17
    2
  • К
    Кайзер
    Дед
    30-го июня

    Конечно. В кино сниматься. В комедиях )))

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