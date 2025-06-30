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Новый мэр Риги хочет планировать ремонты дорог заранее 1 673

Политика
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Новый мэр Риги хочет планировать ремонты дорог заранее

Виестурс Клейнбергс хочет ремонтировать дороги основательно, а не "клеить заплатки".

Новый мэр Риги Виестурс Клейнбергс в интервью ТВ-24 заявил, что собирается отойти от практики прошлых лет, когда дороги ремонтировались в тот же год, что и производились закупки.

"Тендер объявлялся в январе, после принятия бюджета, и дорожникам нужно было успеть все сделать с июня по октябрь, то есть пока погодные условия позволяют. Из-за такой скорости страдало качество и самоуправлению это обходилось дороже. Поэтому впредь тендеры будут объявляться за год до запланированных работ.

А чтобы и владельцы подземных коммуникаций - например, Ригас силтумс и Ригас уденс, тоже могли заранее подготовиться к ремонтам дорог, планы ремонтов тех или иных улиц будут известны уже за 5-7 лет до ремонтов", - рассказал новый мэр Риги.

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#рижская дума
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Эдуард Эльдаров
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(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    1-го июля

    Это в рабочем порядке. В первую очередь, нужно снять санкции на российского опарыша, на своих рыба почти не клюёт!

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