Новый мэр Риги хочет планировать ремонты дорог заранее

Новый мэр Риги Виестурс Клейнбергс в интервью ТВ-24 заявил, что собирается отойти от практики прошлых лет, когда дороги ремонтировались в тот же год, что и производились закупки.

"Тендер объявлялся в январе, после принятия бюджета, и дорожникам нужно было успеть все сделать с июня по октябрь, то есть пока погодные условия позволяют. Из-за такой скорости страдало качество и самоуправлению это обходилось дороже. Поэтому впредь тендеры будут объявляться за год до запланированных работ.

А чтобы и владельцы подземных коммуникаций - например, Ригас силтумс и Ригас уденс, тоже могли заранее подготовиться к ремонтам дорог, планы ремонтов тех или иных улиц будут известны уже за 5-7 лет до ремонтов", - рассказал новый мэр Риги.