Baltijas balss logotype

В системе Минэкономики планируется сократить 40 должностей 2 438

Политика
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
В системе Минэкономики планируется сократить 40 должностей
ФОТО: LETA

В рамках пересмотра административных процессов в системе Министерства экономики (МЭ) планируется сократить 40 должностей, оптимизируя расходы на вознаграждения, командировки, информационно-коммуникационные технологии и хозяйственные услуги, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

МЭ подготовило предложения, предусматривающие общую экономию около 9,5 миллиона евро.

Также планируется отказаться от отдельных статистических отчётов, пересмотреть объёмы обучения и информационных мероприятий, а также проанализировать расходы на участие в международных организациях, в том числе выйти из Международного бюро мер и весов. Общая экономия по этой части составит более 1,2 миллиона евро.

Министерство уже реализовало ряд инициатив для повышения эффективности использования государственных ресурсов и снижения административной нагрузки. В ближайшие годы министерство и его подведомственные учреждения, включая Центр защиты прав потребителей, Совет по конкуренции и Центральное статистическое управление, планируют переезд в единый офисный комплекс на улице Талеяс, 1 в Риге, что в долгосрочной перспективе позволит сократить административные расходы.

Министерство также упростило строительную бюрократию и процессы для предпринимателей и жителей, внеся поправки в нормативные акты и сократив сроки согласования проектов. Внедрены послабления для строительства частных домов и улучшена Строительная информационная система (BIS).

Кроме того, осуществлено слияние девяти подведомственных МЭ госпредприятий — один из крупнейших проектов реструктуризации госпредприятий за последние годы. В первом этапе объединят три предприятия: ООО "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" (метеоцентр), ООО "Latvijas standarts" (Латвийский стандарт) и ООО "Latvijas proves birojs" (бюро пробирования), создав единый центр технологического развития.

В дальнейшем планируется объединение лабораторий и технических экспертиз, функционирующих в ряде учреждений, включая Центр окружающей среды, геологии и метеорологии, Центр компетенции автодорог, "Sadales tīkls", "Augstsprieguma tīkls", аэропорт "Рига" и "Latvijas valsts meži".

Также отменена прежняя обязанность по регулярной повторной проверке водомеров, что позволит жителям сэкономить около 5 миллионов евро ежегодно.

Поддержка бизнес-программ сокращаться не будет — сохранятся инициативы по продвижению экспорта, привлечению инвестиций и повышению энергоэффективности.

Будет пересмотрен порядок организации инвестиционных миссий, объёмы очного консультирования, расходы на маркетинговые кампании, содержание социальных сетей, в том числе платформу "latvia.travel", визиты туроператоров и проведение исследований рынков. В этой части планируется сэкономить более 3,2 миллиона евро.

Для повышения целенаправленности поддержки на электроэнергию для многодетных семей планируется учитывать фактические доходы, увеличивая поддержку для действительно нуждающихся семей в два раза и одновременно экономя до 5 миллионов евро.

Министерство продолжит разработку решений для более экономного использования бюджетных средств, сохраняя при этом поддержку важнейших отраслей экономики.

Читайте нас также:
#госуправление
5
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Ч
    Чангл
    30-го июня

    Но в другой системе появится новых 60, которые будут смотреть как этих 40 увольняют 🤣🤣🤣

    3
    1
  • A
    Aleks
    30-го июня

    И наконец то наступит это радостное ,светлое ,будущее время ..😂 Ещё сколько ждать осталось и наступит ли оно вообще!?👽

    8
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Министр подсчитал, сколько Латвия уже вложила в поддержку Украины
Министр подсчитал, сколько Латвия уже вложила в поддержку Украины
Распродажа народного добра? Минфин заговорил о приватизации электростанций и лесов Латвии
Распродажа народного добра? Минфин заговорил о приватизации электростанций и лесов Латвии Эксклюзив!
Министры оценили артистов: русским лицедеям добавили денег меньше, чем латышским
Новый Рижский театр. Эксклюзив!
Латвия не поддерживает предложение ЕК по сокращению парниковых газов на 90% к 2040 году
Латвия не поддерживает предложение ЕК по сокращению парниковых газов на 90% к 2040 году
«Политики уже давно потеряли власть». Кто же пришел им на смену?
«Политики уже давно потеряли власть». Кто же пришел им на смену? 600
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям 326
Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны? Эксклюзив!
Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны? 5 1398
Президент видит потенциал сотрудничества Латвии и Германии в оборонной сфере
Президент видит потенциал сотрудничества Латвии и Германии в оборонной сфере 211

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 20
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 18
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 61
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 51
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 90
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 98
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 20
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 18
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 61

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео