В системе Минэкономики планируется сократить 40 должностей

В рамках пересмотра административных процессов в системе Министерства экономики (МЭ) планируется сократить 40 должностей, оптимизируя расходы на вознаграждения, командировки, информационно-коммуникационные технологии и хозяйственные услуги, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

МЭ подготовило предложения, предусматривающие общую экономию около 9,5 миллиона евро.

Также планируется отказаться от отдельных статистических отчётов, пересмотреть объёмы обучения и информационных мероприятий, а также проанализировать расходы на участие в международных организациях, в том числе выйти из Международного бюро мер и весов. Общая экономия по этой части составит более 1,2 миллиона евро.

Министерство уже реализовало ряд инициатив для повышения эффективности использования государственных ресурсов и снижения административной нагрузки. В ближайшие годы министерство и его подведомственные учреждения, включая Центр защиты прав потребителей, Совет по конкуренции и Центральное статистическое управление, планируют переезд в единый офисный комплекс на улице Талеяс, 1 в Риге, что в долгосрочной перспективе позволит сократить административные расходы.

Министерство также упростило строительную бюрократию и процессы для предпринимателей и жителей, внеся поправки в нормативные акты и сократив сроки согласования проектов. Внедрены послабления для строительства частных домов и улучшена Строительная информационная система (BIS).

Кроме того, осуществлено слияние девяти подведомственных МЭ госпредприятий — один из крупнейших проектов реструктуризации госпредприятий за последние годы. В первом этапе объединят три предприятия: ООО "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" (метеоцентр), ООО "Latvijas standarts" (Латвийский стандарт) и ООО "Latvijas proves birojs" (бюро пробирования), создав единый центр технологического развития.

В дальнейшем планируется объединение лабораторий и технических экспертиз, функционирующих в ряде учреждений, включая Центр окружающей среды, геологии и метеорологии, Центр компетенции автодорог, "Sadales tīkls", "Augstsprieguma tīkls", аэропорт "Рига" и "Latvijas valsts meži".

Также отменена прежняя обязанность по регулярной повторной проверке водомеров, что позволит жителям сэкономить около 5 миллионов евро ежегодно.

Поддержка бизнес-программ сокращаться не будет — сохранятся инициативы по продвижению экспорта, привлечению инвестиций и повышению энергоэффективности.

Будет пересмотрен порядок организации инвестиционных миссий, объёмы очного консультирования, расходы на маркетинговые кампании, содержание социальных сетей, в том числе платформу "latvia.travel", визиты туроператоров и проведение исследований рынков. В этой части планируется сэкономить более 3,2 миллиона евро.

Для повышения целенаправленности поддержки на электроэнергию для многодетных семей планируется учитывать фактические доходы, увеличивая поддержку для действительно нуждающихся семей в два раза и одновременно экономя до 5 миллионов евро.

Министерство продолжит разработку решений для более экономного использования бюджетных средств, сохраняя при этом поддержку важнейших отраслей экономики.