На встрече с послом Швейцарии спикер Сейма Латвии потребовала отдать Украине российские активы

Украина воюет с очень ограниченными ресурсами, и необходимо стремиться найти решение, которое позволило бы передать замороженные активы России на нужды Украины, заявила председатель Сейма Дайга Миериня (СЗК).

Свое предложение она выдвинула, принимая в парламенте чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии в Латвии Мартена Мишле, сообщила пресс-службе Сейма.

«Война в Украине происходит прямо сейчас, и мы должны работать вместе, чтобы усилить поддержку, оказываемую украинцам», — сказала Миериня.

Также Миериня и Мишле обсудили создание международного трибунала, и председатель Сейма выразила надежду, что агрессор, совершивший ужасные преступления, будет привлечён к ответственности.

Посол отметил несколько инвестиционных проектов Швейцарии в Латвии, в том числе в сфере лечения онкологических заболеваний у детей.

Посол прибыл в парламент с прощальным визитом.

Миериня отметила культурный аспект сотрудничества Латвии и Швейцарии. Благодаря инициативе посла, в мае этого года в Юрмале появилось новое название улицы – Кастаньолы; а в городе Лугано появилась улица, посвящённая Райнису и Аспазии – Via Rainis e Aspazija.