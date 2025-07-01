Baltijas balss logotype

На встрече с послом Швейцарии спикер Сейма Латвии потребовала отдать Украине российские активы 3 672

Политика
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
На встрече с послом Швейцарии спикер Сейма Латвии потребовала отдать Украине российские активы
ФОТО: saeima.lv

Украина воюет с очень ограниченными ресурсами, и необходимо стремиться найти решение, которое позволило бы передать замороженные активы России на нужды Украины, заявила председатель Сейма Дайга Миериня (СЗК).

Свое предложение она выдвинула, принимая в парламенте чрезвычайного и полномочного посла Швейцарии в Латвии Мартена Мишле, сообщила пресс-службе Сейма.

«Война в Украине происходит прямо сейчас, и мы должны работать вместе, чтобы усилить поддержку, оказываемую украинцам», — сказала Миериня.

Также Миериня и Мишле обсудили создание международного трибунала, и председатель Сейма выразила надежду, что агрессор, совершивший ужасные преступления, будет привлечён к ответственности.

Посол отметил несколько инвестиционных проектов Швейцарии в Латвии, в том числе в сфере лечения онкологических заболеваний у детей.

Посол прибыл в парламент с прощальным визитом.

Миериня отметила культурный аспект сотрудничества Латвии и Швейцарии. Благодаря инициативе посла, в мае этого года в Юрмале появилось новое название улицы – Кастаньолы; а в городе Лугано появилась улица, посвящённая Райнису и Аспазии – Via Rainis e Aspazija.

Читайте нас также:
#сейм латвии
15
2
0
1
0
1

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го июля

    А свои нахапанные слабо отдать в помощь Украине?

    19
    2
  • Н
    Николай
    1-го июля

    Если такая умная, то отдавай со своего кармана.

    28
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    1-го июля

    Может, Дайга и спикер Сейма, но вот с наличием мозгов у нее - полная дайга. Тронь Европа российские активы - и сразу все арабы с китайцами начнут изымать из ненадежного финансового института свои вложения. И тогда ЕС просто лопнет, напоследок испортив воздух.

    48
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Министр подсчитал, сколько Латвия уже вложила в поддержку Украины
Министр подсчитал, сколько Латвия уже вложила в поддержку Украины
Распродажа народного добра? Минфин заговорил о приватизации электростанций и лесов Латвии
Распродажа народного добра? Минфин заговорил о приватизации электростанций и лесов Латвии Эксклюзив!
Министры оценили артистов: русским лицедеям добавили денег меньше, чем латышским
Новый Рижский театр. Эксклюзив!
Латвия не поддерживает предложение ЕК по сокращению парниковых газов на 90% к 2040 году
Латвия не поддерживает предложение ЕК по сокращению парниковых газов на 90% к 2040 году
«Политики уже давно потеряли власть». Кто же пришел им на смену?
«Политики уже давно потеряли власть». Кто же пришел им на смену? 600
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям 326
Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны? Эксклюзив!
Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны? 5 1398
Президент видит потенциал сотрудничества Латвии и Германии в оборонной сфере
Президент видит потенциал сотрудничества Латвии и Германии в оборонной сфере 211

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 20
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 18
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 61
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 51
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 90
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 98
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 20
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 18
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 61

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео