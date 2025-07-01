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Новый мэр Риги чувствует себя, как состарившаяся звезда хип-хопа 1 556

Политика
Дата публикации: 01.07.2025
LETA
Новый мэр Риги чувствует себя, как состарившаяся звезда хип-хопа
ФОТО: LETA

Приняв эстафету от предшественника Вилниса Кирсиса ("Новое Единство"), Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные") в минувшую пятницу стал председателем Рижской думы.

Надев символическую цепь градоначальника, Клейнбергс признался: "Я чувствую себя, как состарившаяся звезда хип-хопа на фестивале "Positivus". Но я человек консервативный и очень уважаю традиции - в семье, в стране и в Риге тоже".

Почти пять лет назад, когда мэром Риги был избран Мартиньш Стакис, представлявший тогда еще не "Прогрессивных", а список нескольких партий, он отказался надеть цепь мэра. Стакис посчитал это игрой на публику и пообещал надеть цепь в том случае, если за пять лет заработает доверие рижан и после выборов 2025 года будет переизбран на пост мэра Риги. Но в середине срока он подал в отставку и позже предпочел продолжить карьеру в Европарламенте.

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#рижская дума #клейнбергс
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(1)
  • Д
    Дед
    1-го июля

    нормальный пидарок.

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