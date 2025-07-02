Глава Госкассы стал зарабатывать больше, чем годом ранее

Управляющий Государственной кассой Каспар Аболиньш в прошлом году на этой должности заработал 98 705 евро, что на 9,7% больше, чем годом ранее, когда его зарплата составляла 89 990 евро, свидетельствует поданная Аболиньшем декларация должностного лица, пишет LETA.

Также в прошлом году он получил 40 155 евро в качестве зарплаты, исполняя обязанности председателя совета оператора системы передачи АО «Augstsprieguma tīkls».

В конце прошлого года в собственности Аболиньша находились четыре транспортных средства: квадроцикл «TGB Est» 2021 года выпуска, мотоцикл «Honda WW125A» 2020 года, грузовой фургон «Škoda Rapid» 2014 года, а также грузовой прицеп «RB 1101» 2015 года. Кроме того, в его пользовании находился автомобиль «Volvo XC90» 2023 года выпуска.

На конец прошлого года в распоряжении Аболиньша находилась квартира в Риге.

Аболиньш занимает пост управляющего Госкассой с 2006 года.