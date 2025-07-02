«И получится дохлый в квадрате!» Политик об объединении двух предприятий железной дороги

Ветеран латвийской политики Айварс Лембергс, в очередной раз избранный депутатом Вентспилской думы, язвительно прокомментировал предложение министерства сообщений о слиянии Latvijas dzelzceļš и Eiropas dzelzceļa līnijas: "Предприятие Latvijas dzelzceļš, которое минувший год закончило с убытками в размере 40 миллионов, хотят объединить с Eiropas dzelzceļa līnijas, отвечающее за реализацию проекта Rail Baltica. Это предприятие тоже работало с убытками.

Так вот скажите: если одного дохлого объединить с другим дохлым, то что в результате будет? Правильно - дохлые в квадрате!"