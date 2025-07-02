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«И получится дохлый в квадрате!» Политик об объединении двух предприятий железной дороги 0 674

Политика
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
«И получится дохлый в квадрате!» Политик об объединении двух предприятий железной дороги

Правительство поддержало инициативу министерства сообщений об объединении Latvijas dzelzceļš и Eiropas dzelzceļa līnijas.

Ветеран латвийской политики Айварс Лембергс, в очередной раз избранный депутатом Вентспилской думы, язвительно прокомментировал предложение министерства сообщений о слиянии Latvijas dzelzceļš и Eiropas dzelzceļa līnijas: "Предприятие Latvijas dzelzceļš, которое минувший год закончило с убытками в размере 40 миллионов, хотят объединить с Eiropas dzelzceļa līnijas, отвечающее за реализацию проекта Rail Baltica. Это предприятие тоже работало с убытками.

Так вот скажите: если одного дохлого объединить с другим дохлым, то что в результате будет? Правильно - дохлые в квадрате!"

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Эдуард Эльдаров
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